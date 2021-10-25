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قالت الشرطة الإيطالية، أمس ان رجلا قيد الاقامة الجبرية داخل منزله، ذهب الى ثكنة للشرطة وطلب سجنه لأن الحياة مع زوجته في المنزل لم تعد تطاق.

وذكرت شركة كارابينييري في مدينة تيفولي القريبة من الثكنة في بيان أن الرجل ألباني الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاما، ويقيم في غيدونيا مونتيشيليو خارج روما، قائلة انه لم يعد قادرا على التعايش القسري مع زوجته.

واضافت الشرطة في البيان: بسبب غضبه من الموقف، فضل الهروب، وقدم نفسه بشكل عفوي الى شرطة كارابينييري ليطلب قضاء عقوبته خلف القضبان.

وقال النقيب فرانشيسكو جياكومو فيرانتي، ان الرجل كان رهن الاقامة الجبرية اشهراً عدة لتورطه في جرائم مخدرات، ولايزال عليه قضاء بضع سنوات.

واوضح الضابط: كان يعيش في المنزل مع زوجته وعائلته، ولم يعد الامر يسير على ما يرام، مضيفا ان الرجل اخبر الشرطة: اسمعوا، حياتي المنزلية اصبحت جحيما، لا يمكنني فعل ذلك بعد الان، اريد ان ادخل السجن.

تم القبض على الرجل على الفور لمخالفته قرار اقامته الجبرية داخل المنزل وامرت السلطات القضائية بنقله الى السجن.

