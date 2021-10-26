تخصيص مليون متر للمشروعات الصغيرة في الصبية

وطن النهار



وافق المجلس البلدي في جلسته أمس برئاسة أسامه العتيبي على تخصيص قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع في منطقة الصبية بصفة مؤقتة لمصلحة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستقطاب العربات المتنقلة وانشاء سينما للسيارات بمعرفة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدءا من الاول من نوفمبر المقبل، مع ضرورة اعتماد الأنشطة الترفيهية والرياضية والاستثمارية والتجارية من قبل الجهة المشرفة، بالتنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي والتنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير وبوبيان والجزر الخمس وتفويض الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية أو فنية والتنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء باستغلال الموقع والرجوع للمجلس البلدي في حال طلب التعديل.

ووافق المجلس ايضا على طلب وزارة الأشغال تخصيص مسار مياه معالجة مغذ لمنطقة الدوحة وشاليهات الدوحة والمدينة الترفيهية ومرافق أخرى، كما وافق على تخصيص موقع نقعة الشملان الكائن بالواجهة البحرية المرحلة الثالثة لمصلحة مؤسسة الموانئ الكويتية.

كما وافق على استحداث مدخل ومخرج لكلية القانون العالمية الكائنة في منطقة الدوحة، ووافق على الاقتراح المقدم من العضو احمد هديان بشأن تعديل البند رابعا من قرار اللجنة بخصوص لائحة المخيمات الربيعية.

من جانب آخر، استخدم المجلس البلدي 10 مرات المادة 25 ضد اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية، على مشروع اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي، والسماح بانشاء عرائش ومظلات بتصاميم هندسية بحدائق السكن الخاص والنموذجي، واعتراضه على توصية المجلس البلدي فيما يتعلق الإبقاء على النفق وعدم هدمه، استنادا على بند 1 في لائحة المحال العامة والمقلقة للراحة، استخدام نظام الاشارة المرورية الذكية والتي تتميز بربط الاشارات بنظام واحد، الاعتراض على تسمية جميع حدائق الكويت بأسماء الشهداء، وشكوى الغاء قرار البلدي والذي يقضي بتخصيص محول في منطقة قرطبة، متنزة ابو حليفة وتحويل تبعيتها إلى الرعاية السكنية، ومقترح تشكيل تحديد الهوية المعمارية، وكتاب إحدى الشركات بخصوص احد العقارات.

ميناء مبارك

وأحال المجلس مشروع تعديل القانون 33 لسنة 2016 في شأن البلدية إلى اللجنة القانونية والمالية، كما أحال كتاب توسعة الأرض المخصصة في ميناء مبارك الكبير لمزيد من المناقشة إلى اللجنة الفنية. وأكد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى في وزارة الاشغال عبد المحسن العنزي أن التأخير يتسبب في الكثير من الخسائر، مشددا على أن مجلس الوزراء هو من يملك القرار للجهة المنفذة للمشروع.

على صعيد آخر، أبقى المجلس على جدول اعمال الكتاب المقدم من مدير عام الهيئة العامة للصناعة بشأن طلب الهيئة العامة للصناعة نقل احد المواقع الخدمية لمصلحة الشركة المستثمرة للموقع، ووافق المجلس على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن قرار المجلس البلدي حول تعديلات الاشتراطات والمواصفات الفنية في مواقف السيارات في منطقة الشويخ والري الحرة.. واحيط علما بمشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2021 - 2022 والحساب الختامي للسنة المالية 2019-2020.

فرز القمامة

وأحال المجلس الى لجنة البيئة الاقتراح المقدم من العضوين مشعل الحمضان، ومها البغلي بشأن فرز القمامة داخل المجمعات التجارية وخارجها، وبشأن فرز وإعادة تدوير النفايات ووضع سلات المهملات المتعددة في المجمعات والأسواق. واحال كذلك، إلى لجنة تقصي الحقائق، الرد على سؤال العضوة مها البغلي بشأن عقود النظافة، كما احال الى لجنة البيئة الاقتراح المقدم من العضوة مها البغلي بشأن توفير المزيد من حاويات النظافة على الشواطئ، وآخر بشأن إعادة تدوير المياه الرمادية في المساجد والمدارس والمباني العامة، إضافة الى اقتراح بشأن منع استخدام بالونات ومسدسات الماء خلال الأعياد الوطنية.

واحال إلى لجنة القانونية والمالية الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن ضرورة الالتزام بتنظيف واجهات المباني الزجاجية، في وقت وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل ثانوية بمنطقة ضاحية عبدالله السالم قطعة 3.

وحفظ المجلس تسمية منطقة شمال غرب الصليبخات، ونقل محطة الكهرباء الشويخ رقم s/s-4 الى موقع بديل، في حين وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل ثانوية في منطقة الخالدية قطعة 1.

