ضمن خطة «معهد الأبحاث» لتعزيز الأمن الغذائي استزراع الروبيان في المناطق الصحراوية

وطن النهار

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نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية، ممثلاً بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية، ورشة عمل بعنوان «استزراع الروبيان في المناطق الصحراوية لتعزيز الأمن الغذائي في الكويت»، تحت إطار مبادرة المزرعة الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة وبإشراف من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وأقيمت الورشة بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبعض ممثلي القطاع الخاص العاملين في مجال الاستزراع السمكي، وتحت رعاية معهد الكويت للأبحاث العلمية، بهدف إطلاع الجهات المعنية على أهم ما توصل إليه المعهد في مجال استزراع الروبيان في المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه عملية الاستزراع في تلك المناطق.

وقال القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مانع السديراوي إن تنظيم الورشة أتى نتيجة ارتباط أبحاث الاستزراع السمكي الوطيد بدعم الأمن الغذائي، الذي يعتبر أحد أهم ركائز خطة الكويت التنموية 2035، مشيراً إلى أن المعهد بدأ بدراسة أنواع جديدة من الروبيان، مثل روبيان المحيط الهادئ (ذي الأرجل البيضاء)، المعروف بمقاومته العالية للأمراض، وفي نفس الوقت لديه قدرة ممتازة على التكيف مع درجات ملوحة متفاوتة، بالإضافة إلى إمكانية زراعته بكثافات عالية مما يعزز جدوتها الاقتصادية.

وبدورها ذكرت رئيسة اللجنة التنظيمية للورشة الدكتورة شيرين السبيعي أن ورشة العمل هدفت إلى عرض أهم ما توصل إليه المعهد من إنجازات في تطوير التقنيات الخاصة باستزراع الروبيان في المناطق الصحراوية في دولة الكويت مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وبينت أن المعهد ركز في أبحاثه على العوامل المثلى لنمو الروبيان من خلال تعديل التركيبة الأيونية للمياه الجوفية وتقييم كمية ونوعية الروبيان المستزرع بتقنية التكتل الحيوي المعروفة بـ«بيوفلك» ومقارنتها بالاستزراع بمياه البحر.

وأفاد مدير برنامج الزراعة المائية بالوكالة الدكتور محسن الحسيني أن فعاليات الورشة ركزت على تبادل الخبرات مع الجهات المعنية بمجال تطوير إنتاج عملية الاستزراع في المناطق الصحراوية، حيث شاركت كل من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة في استعراض القرارات والتشريعات الخاصة بالاستزراع السمكي، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات التي تواجه هذا القطاع الاقتصادي المهم.

كما أوضح أن محاضرات الورشة تم اختيارها لتكون بمثابة وحدة عرض للمزارعين لمساعدتهم في تنمية أعمالهم بطريقة مستدامة وفعالة من حيث الجدوى الاقتصادية.

وأفادت الباحثة ماجدة خليل، رئيسة مبادرة «المزرعة الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة»، أن الورشة سوف تخدم خطة الكويت التنموية «رؤية الكويت 2035»، من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل مستدام؛ لتحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي من خلال إنتاج الأغذية محلياً دون استنزاف الموارد الطبيعية. وتسهم الورشة كذلك في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية للإنتاج الغذائي المحلي، والذي ينعكس إيجابيا على أهداف خطة التنمية الكويتية كجزء من استراتيجية الأمن الغذائي.

وفي ختام فعاليات الورشة تم رفع التوصيات والمقترحات للجهات المشاركة للنهوض بقطاع الزراعة المائية في دولة الكويت وتحديد الحزم المناسبة للمزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن لها أن تلبي جزءاً من احتياجات السوق المحلي.

