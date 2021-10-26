«الصحة»: 99.29 % التعافي

وطن النهار

من «كورونا» أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 412527 وتسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا 2461 حالة. وقال المتحدث باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ(كونا) إنه تم أيضا تسجيل 30 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 409598 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99?29 في المئة. وذكر السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 5 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ومازالت تتلقى الرعاية اللازمة 468 في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد- 19) الى 14. وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 21119 ليصبح مجموع الفحوصات 4704177، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 0?1 في المئة. تحرير 10 مخالفات اشتراطات صحية في «الأحمدي» أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في فرع بلدية المحافظة سعد الشيبه حرص البلدية على تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية من خلال تنفيذ جولات ميدانية صباحية ومسائية بمنطقتي العقيلة والفحيحيل للتأكد من التزام المحال والمجمعات التجارية والأسواق الموازية تطبيق الاشتراطات الصحية لتحقيق المناعة المجتمعية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الجولتين أسفرتا عن تحرير 10 مخالفات لعدم التزام الاشتراطات الصحية ما بين عدم لبس الكمام وتباعد اجتماعي وذلك بعد المرور والكشف على محال في 6 مجمعات و10 محال تجزئة. ودعا الشيبه أصحاب المحال إلى الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة.