«كوبونات» طعام شهرية للأسر المتعففة

وطن النهار

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أكد رئيس مجلس ادارة جمعية «رحماء بينهم» د. خالد عبدالكريم العنزي، على التعاون البناء الذي تقوم به الجمعية مع الأمانة العامة للأوقاف في تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية وكان آخرها تنفيذ مشروع مصرف العشيات والذي يهدف إلى توزيع كوبونات للاسر المتعففة لاطعامهم شهريا داخل الكويت.

وقال العنزي في تصريح صحافي، ان أهداف جمعية رحماء بينهم ومن أهمها تنفيذ المشاريع الوقفية والخيرية والتوعوية والدعوية والثقافية والاجتماعية داخل وخارج الكويت بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية، بالاضافة إلى اقامة المشاريع الصحية والتعليمية وادارتها خارج الكويت بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المعنية. واضاف: «إنشاء الأعيان الوقفية وإدارتها وصيانتها خارج الكويت بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المعنية، وتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية للمنكوبين والمحتاجين والعمل والجهات المعنية، إلى جانب عقد الدورات التدريبية والندوات الخيرية والانسانية. وأشار العنزي إلى أن جمعية «رحماء بينهم» تسعى إلى مد جسور التعاون مع الجهات الخيرية والانسانية داخل الكويت وخارجها وفقا للقوانين المرعية داخل البلاد، وتهيئة سبل وحلقات التواصل بين المتبرعين والمحتاجين والمنكوبين متى أمكن ذلك، وإشراك الراغبين من المتبرعين فى عمليات الاغاثة الميدانية للمنكوبين والمحتاجين متى ما امكنت الظروف والسبل.

