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الاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين اليوم


أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الشؤون الفنية بقطاع المساجد أنها أتمت الاستعدادات الخاصة بالاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين والمقرر عقده عصر اليوم الثلاثاء في الثالثة والربع بمسجد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة الرقعي (مسجد يعقوب الرفاعي). وقال مدير إدارة الشؤون الفنية د. بدر معجون أبا ذراع: إن هناك بعض التنبيهات والإرشادات يجب على جميع المختبرين مراعاتها يوم الاختبار التحريري وهي ضرورة التزام الاشتراطات الصحية ولبس الكمامة، والحضور إلى مقر الاختبار قبل الثالثة عصراً، وكذلك إحضار البطاقة المدنية أثناء الاختبار بالإضافة إلى عدم السماح بدخول الاختبار بعد مرور 15 دقيقة من بداية الاختبار. الجدير بالذكر أن المتقدمين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في التخصصات الشرعية وكذلك المتقاعدين المتقدمين لوظيفة (إمام/ إمام وخطيب) معفون من الاختبار التحريري وسيدخلون المقابلة الشفوية مباشرة، وسيجري تحديد موعدها في وقت لاحقٍ بعد الانتهاء من الاختبار التحريري.


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