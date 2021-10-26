ناقشت معها سبل الاستفادة من طاقات الشباب «النهار» استضافت مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام

وطن النهار

قامت مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام مارغو حلو بزيارة جريدة «النهار» ترافقها المسؤولة الاعلامية في المركز سينتيا دروس خوري وكان في استقبالهما الأستاذ حسين الفضلي مدير التحرير.

وقد تم خلال الزيارة مناقشة أطر التعاون المشترك بين «النهار» والأمم المتحدة من خلال مركز الإعلام الذي استعرضت الحلو آليات عمله ومجموعة الخطط والاستراتيجيات التي يعمل عليها ضمن الأهداف المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة وتعمل عليها مع حكومات الدول والقطاع الخاص.

وأكدت الحلو أن هناك توافقاً في الرؤى بين عمل الكويت ومنهجية العمل في الأمم المتحدة وبالأخص فيما يتعلق بدعم الشباب والاستفادة من طاقاتهم لتأمين مستقبل أفضل لهم من خلال اشراكهم في مختلف المجالات والمشاريع الإنمائية التي تخدم المجتمع وتسهم في تطويره.

وأضافت أن الإعلام بشقيه التقليدي والالكتروني يلعب دوراً مهماً في التعريف بمختلف الأنشطة التي تدعم الشباب وتنمي المجتمع لذلك من المهم اقامة شراكات إعلامية مع القطاع الإعلامي الحكومي والخاص لتعزيز ما يطرح من برامج وأنشطة تهدف إلى تحسين نوعية حياة المجتمعات وخلق فرص جديدة أمام الشباب.

بدوره، أكد مدير التحرير حسين الفضلي أن جريدة «النهار» ومنذ انطلاقتها الأولى تحرص على متابعة قضايا الشباب ومختلف الجوانب التي تهمهم وكذلك الأنشطة المجتمعية الإنمائية وتحاول من خلال المطبوعة الورقية والالكترونية تسليط الضوء عليها ضمن إطار توعوي وتحفيزي، وهي لا تدخر جهداً للمشاركة في أي استراتيجية هدفها بناء الانسان والمجتمع.

وفي ختام الزيارة وتأكيداً على أهمية العمل المشترك بين «النهار» ومركز الأمم المتحدة للإعلام احتفلت «النهار» مع مديرة المركز بيوم الأمم المتحدة والذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام، كما قام مدير التحرير بتقديم هدية تذكارية للضيفة.

