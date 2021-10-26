مبارك العبدالله استقبل وزير الخارجية الصومالي

وطن النهار

استقبل الشيخ مبارك العبدالله في القصر الأبيض وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة محمد عبدالرزاق محمود أبوبكر في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الصومالي والوفد المرافق له إلى الكويت.

وتم خلال اللقاء الودي بحث الكثير من الشؤون والعلاقات الثنائية الوثيقة والمتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تطوير هذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، خاصة وان الكويت والصومال يشتركان في عضوية الكثير من المنظمات الدولية المهمة.

كما تم بحث بعض المشاريع الاقتصادية التي تستحق ان تكون في اولوية الخطط المهمة والمحفزة، وقد حضر اللقاء ابناء الشيخ مبارك الذي احتفى بالضيف وقدم له هدية تذكارية.

