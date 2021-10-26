ألغت حكم حبسهما 7 سنوات «التمييز» برأت ضابطي «الداخلية» من «تسريبات أمن الدولة»

وطن النهار

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قضت محكمة التمييز امس برئاسة المستشار عبدالله الجاسم في قضية تسريبات الداخلية ببراءة ضابطين في وزارة الداخلية، من التهمة المشهورة بـ «تسريبات امن الداخلية».

وكانت محكمة التمييز قررت في الجلسة السابقة اخلاء سبيل المتهمين ووقف نفاذ الحكم الصادر بحبسهما 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد ان ابدت نيابة التمييز رأيها بسقوط الطعن اذ تبين ان الطاعنين لم يتقدما لتنفيذ العقوبة المقيدة للجريمة المقضي بها عليهما قبل نظر طعنهما بالجلسة المحددة , واذ لم يقض بالسقوط فبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضي به من ادانة الطاعنين عن التهم المسندة اليهما بتقرير الاتهام.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن اعترافات المتهم الأول وليدة اكراه، وبالنسبة لأقوال المتهم الثاني أكدت المحكمة انها تلتفت عنها فيما جاء بحق المتهم الأول من أنه علم منه بقيامه حال مغادرته ادارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالحصول على ملفات الكترونية محفوظة على نظام شبكة المعلومات الداخلية الخاصة بتلك الادارة عن طريق نسخها على شريحة ذاكرة حفظ المعلومات الالكترونية وأنه يحتفظ بها لديه، لذلك فإن المحكمة غير مطمئنة لصحة هذه الأقوال وتراها ما هي الا لدفع الاتهام عن نفسه بعد أن زج به باتهامات خطيرة، من قبل ضابط المباحث.

واضافت: ما جاء باعترافات باطلة من قبل المتهم الأول في حق نفسه وحق الثاني، فضلا عن كونه مجرد قول مبهم لا يبين منه تفاصيل تلك الواقعة، وما ظروف ادلاء المتهم الأول له بتلك المعلومات ومدى صحتها، فضلا عن أن اقوال المتهم الثاني في هذا الشأن جاءت مخالفة لأقوال المتهم الأول.

وقالت المحكمة إنها وبعد أن استعرضت الأدلة الأخرى التي ركنت اليها سلطة الاتهام في خصوصية التهم المنسوبة لجميع المتهمين والتي ساقتها النيابة العامة كأدلة لثبوت الاتهام وهي شهادة الشهود من الثاني الى الخامس فقد تبين لها أن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون سنداً لادانة المتهمين. وان دليل ذلك وشاهده أن شهادة الشهود المذكورين جميعهم خلت من بيان تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها المتهمون والمثبتة لارتكابهم تلك الجرائم بعناصرها القانونية، فلم ينسب أي من الشهود المذكورين أي اتهام للمتهمين سواء المتهم الأول والثاني أو الآخرين لا من قريب أو بعيد بارتكابهم الواقعة.

واضافت المحكمة: ان ماهو ثابت من التحقيق الاداري الذي قامت به ادارة أمن الدولة، ولجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل وزير الداخلية عدم اتسام نظام حفظ المعلومات المشترك بالسرية وان الأوراق والمعلومات والتسجيلات يتم وضعها في مشترك خاص بالادارات جميعها ويمكن لأي شخص الاطلاع على ما فيه من معلومات وبيانات ما دام يعمل داخل هذه الادارة وحتى ولو كان من غير العاملين بالادارات المختصة فانه يمكنه الاطلاع على تلك المعلومات ومنها الادارة القانونية المتواجدة في ذات المكان.

واضافت بأن التسريب ممكن ان يكون من الادارة التي تحتفظ بالملفات مثل ادارة المراقبة، بما يجعل الاتهام شائع بين العاملين لدى تلك الجهات، فلا يمكن حصرها بشخص معين، فضلا عما ثبت من أن التسجيلات سلمت قبل نشرها الى أحد العسكريين لايصالها لأحد الضباط من العاملين في ادارة غسل الأموال بناء على طلبه، ولم يكن بناء على طلب من المتهم الأول ولم تسلم اليه كما زعم ضابط المباحث بما يكذبه، بما يكون من الجائز أن يكون أحد غير المتهم الأول هو من قام بنسخ تلك المعلومات وتسريبها والتسبب بنشرها، خاصة وأن هناك من الوقائع حسبما ثبت من التحقيقات تتعلق بذات الموضوع تم نشرها بتاريخ سابق على الواقعة، وقالت المحكمة إنه لا يصح تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع، أما بالنسبة لما ساقته النيابة العامة وقدمته من أوراق لتعزيز أدلة الثبوت ومنها كشوفات أنظمة دخول منتسبي جهاز أمن الدولة، ونظام حركة بطاقات العمل داخل الجهاز المذكور، ونظام الدخول والخروج بوزارة الداخلية، ونظام حركة اتصال أجهزة الهواتف، والصور الملتقطة للتعليقات وأطراف التسجيلات والمستندات المنشورة على الحسابات المسجلة بأسماء تم النشر من خلالها على موقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك مجرد قرائن لا ترقى الى دليل ادانة.

