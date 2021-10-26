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مال وأعمال

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1.7 مليار دينار ديوناً مستحقة يتوقع تحصيلها العام الحالي تنسيق حكومي لتفادي سقوط المستحقات الضريبية

عمر أبوالفتوح
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

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تستهدف الحكومة تحصيل مستحقاتها لدى الغير، وفق إجراءات نوعية من بينها التنسيق مع الفتوى والتشريع لوقف سقوط المطالبات بالتقادم.
وأوضحت مصادر موثوقة لـ « النهار»، أن الحكومة ومن خلال وزارة المالية تستهدف زيادة حصيلتها من المستحقات الضريبية عبر تحصيل كل أموالها من الجهات المدينة.
وأفادت، أن المالية تستهدف عدم سقوط المطالبات الضريبية بالتقادم وتتخذ كل الإجراءات القانونية المتاحة والواجبة لتحصيل تلك المطالبات، مشيرة إلى أن تأخر رفع الدعاوى القضائية من جهة الاختصاص وراء سقوط بعض من تلك المطالبات وضياع قيمتها.
وأوضحت أن هناك 15 حكماً قضائياً صدرت ضد وزارة المالية قضت بسقوط بعض من تلك المطالبات، مستدركة بالقول إن وزارة المالية لم تتقاعس من جانبها في القيام بالإجراءات الكفيلة لتحصيل تلك المطالبات.
وفي السياق ذاته، لفتت المصادر الى أن التشدد الحكومي في تحصيل الديون المستحقة يسير بخطة واضحة المعالم ومتدرجة في العقوبات على المتخلفين، مشيرة إلى أن الديون المستحقة أحد الركائز المستهدفة لتحصيل أكثر من 1.7 مليار دينار.
وقالت إن الإجراءات لتحصيل المديونيات، تتدرج من وقف الترخيص إلى إلغائه بشكل كامل للشركات المتخلفة، وربط نقل الحسابات البنكية للأفراد من بنك لآخر بسداد مديونياته المستحقة نظير الخدمات التي يتم الاستفادة منها، وحرمان الشركات المتأخرة عن السداد من التقدم لممارسات ومناقصات الحكومة التي يتم طرحها.


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