14 مليون دينار خسائر البورصة مع تباين المؤشرات

مال وأعمال

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات خلال جلسة الامس رغم انتعاش بالتداولات الا ان القيمة السوقية تراجعت بنحو 14 مليون دينار لتقفل على 40.886 مليار دينار مقابل 40.900 مليار دينار في اقفالات جلسة الاحد الماضي واستمر النشاط والسيولة إلى كفة مكونات السوق الرئيس على حساب مكونات السوق الاول والعام بعد شبه سيطرة للسوق الرئيسي حيث استمر الطلب على الاسهم الشعبية والتشغيلية مع استمرار جني الارباح وتباين أداء الأسهم الصغيرة مع استمرار عمليات الضغط والتجميع لمراحل قادمة لتنتهي الجلسة علي تبيان وبسيولة جيدة مدعومة بنمو تعاملات أسهم قيادية. تراجع مؤشر السوق الرئيس 0.10%، وانخفض المؤشران العام والأول بنسبة 0.03% و0.01% على التوالي، بينما زاد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.03% عن مستويات اول من أمس الأحد. وشهدت الجلسة تراجع 10 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ3.96%، بينما ارتفعت 3 قطاعات تقدمها العقار بـ1.08%. وتصدر سهم «عمار» القائمة الحمراء بنحو 14.78%، بينما تقدم سهم «مينا» الارتفاعات بنحو 60.85%. كما جاء سهم «مينا» على رأس نشاط التداول بكافة مستوياته مسجلاً تداولات بقيمة 4.78 مليون دينار، وزعت على 72.95 مليون سهم. وانتعشت التداولات إذ وصلت السيولة إلى 62.89 مليون دينار، مقابل 57.01 مليون دينار بالأمس، وبلغت أحجام التداول 524.76 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 374.47 مليون سهم في الجلسة السابقة.