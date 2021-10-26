اختناقات التوريد تضغط على التعافي العالمي

مال وأعمال

يستمر اقتصاد الصين في النمو بوتيرة معتدلة مع اشتداد ركود قطاع الإسكان في البلاد، في حين أن الاختناقات في سلسلة التوريد تواصل التأثير على التعافي في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم.

ولازال التضخم الناتج يضغط على محافظي البنوك المركزية عالمياً، بما في ذلك بنك إنجلترا، لتشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة). في غضون ذلك، تتخذ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي نهجاً مختلفاً- خفض أسعار الفائدة وسط آراء مفادها أن التضخم مؤقت.

وتظهر التجارة الآسيوية إشارات قليلة على التباطؤ على الرغم من المخاوف من ضعف النمو العالمي، حيث سجلت الصادرات الكورية الجنوبية والتايوانية والصينية مستويات قياسية في سبتمبر، كما أن التوقعات قوية أيضاً.

وجاء ما يقرب من ثلث الطلبات التي تلقتها الشركات التايوانية، من الشركات الأمريكية، تليها الشركات الصينية وهونغ كونغ. ارتفعت الطلبات من أوروبا بنسبة 53% على أساس سنوي.

وأثرت اضطرابات سلسلة التوريد التي تعيق التجارة العالمية على صادرات اليابان الشهر الماضي مع انخفاض شحنات السيارات، مما أضعف الركيزة الأساسية للانتعاش الاقتصادي للبلاد. تضيف الأرقام الصادرة عن ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى الدليل على أن اختناقات العرض الناجمة عن فيروس كوفيد تؤثر سلباً على التجارة العالمية.

