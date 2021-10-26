«الكويت» السادسة خليجياً والـ87 عالمياً في مؤشر المدن العالمية

مال وأعمال

حلّت مدينة الكويت في المركز السادس خليجياً والتاسع إقليمياً والـ87 عالمياً في مؤشر المدن العالمية GCI لهذا العام، متقدمة 8 مراكز عن العام الماضي حين حلت في المركز الـ 95، وفقاً لتقرير أعدته شركة الاستشارات الإدارية Kearney، ويتألف من مؤشر المدن العالمية GCI وتوقعات المدن العالمية GCO.

وجاءت مدينة الكويت بعد دبي والدوحة والقاهرة والرياض وبيروت وأبوظبي وجدة وعمان في مؤشر المدن العالمية، الذي يقيس المشاركة العالمية لـ 156 مدينة عبر خمس فئات، وهي النشاط التجاري، ورأس المال البشري، وتبادل المعلومات، والخبرة الثقافية، والمشاركة السياسية. ويسعى المؤشر إلى تقديم رؤى حول كيفية تأثير «كوفيد-19» وتدابير الاحتواء الناتجة على مستوى مشاركتها العالمية وتحديد الترابط العالمي للمدينة، وتقييم القدرة التنافسية لتلك المدن، عبر هذه الأبعاد الخمسة من خلال مراعاة عوامل مثل ديناميكيات سوق المدينة ومستويات التعليم والوصول إلى المعلومات وخيارات الثقافة والترفيه ووجود المنظمات المدنية الدولية. وفي مؤشر توقعات المدن العالمية Global Cities outlook الذي يعتمد على 13 مؤشراً ويقيِّم كيف تجهز المدن نفسها لوضعها المستقبلي كمراكز عالمية، جاءت مدينة الكويت في المركز الـ 95 متراجعة 20 مركزاً عن العام السابق حين احتلت المركز الـ75.

