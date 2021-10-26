%200 خسائر الكويتيين في تركيا مع السقوط الحر لليرة

مال وأعمال

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واصلت استثمارات الكويتيين في العقارات التركية خسائرها، مع تراجع الليرة التركية، إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 9.85 مقابل الدولار امس الاثنين، بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان في مطلع الأسبوع إنه أمر بطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى.

وقال عقاريون لـ «النهار» ان الخسائر فاقت 200% من قيم شراء العقار، لمن اشترى قبل اربعة اعوام، وذلك جراء تراجع قيمة الليرة التركية فقط، دون حساب أرباح أو خسائر العقار، بالاضافة الى اشكالية توقف وتجميد عشرات المشروعات الإنشائية خلال العاميين الماضيين نتيجة تعثر الكثير من شركات عقارية تركية في استكمال مشاريعه بعد انهيار الليرة التركية وسعي الكثير من الشركات العقارية الى بيع وحدات بأقل من تكاليف البناء وذلك بسبب الالتزامات المصرفية عليها واستمرار حالة التضخم العقاري في السوق التركي مع توقف حركة البيع والشراء. واشار عقاريون الى ان شبح الخسائر يحاصر المواطنين الذين اشتروا عقارات في تركيا ولم يتسلموها بسبب توقف عجلة العمل بالشركات نتيجة انهيار العملة وتوقف حركة البيع الخارجي التي كانت تعتمد بشكل كبير على الخليجيين الا ان شبح التضخم، ومخاوف الحرب التجارية، وسلسلة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية انعكس بالسلب على العملة التركية التي وصلت الى اعلى مستوياتها من التراجع

