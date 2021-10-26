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حملة قرصنة تستهدف قطاع الطيران العالمي


يستهدف القراصنة النيجيريين قطاع الطيران على مدار العامين الماضيين عن طريق تنظيمهم لحملات استهداف اخرى بالتزامن مع الهجمات الرئيسة. واكتشفت شركة سيسكو لحلول تقنية المعلومات عبر ذراعها الاستخباراتية للتهديدات التجارية Talos، حملة قرصنة تستهدف قطاع الطيران امتدت على مدار عامين، ومن المحتمل أن تكون قد نظمتها جهات نشطة في مجال التهديدات السيبرانية Cyber Threat، ومصدرها نيجيريا.
ويستهدف القراصنة النيجيريون قطاع الطيران على مدار العامين الماضيين عن طريق تنظيمهم لحملات استهداف أخرى بالتزامن مع الهجمات الرئيسة. وأوضح الباحثون في سيسكو أن القراصنة «يبدون غير متطورين تقنيًا»، يرجع هذا التحليل إلى استخدام المخترقين لبرامج خبيثة جاهزة Malware منذ بداية أنشطتهم من دون تطوير برامجهم الخاصة بهم. وقام المخترقون بشراء برامج تشفير تتيح استخدام هذه البرامج الضارة من دون اكتشافها. كما استخدموا العديد من برامج التشفير المختلفة والبرامج الخبيثة فيما يُعرف بـ«Malware as a service» والتي يتم شراؤها عن طريق منتديات الإنترنت المظلم Dark Web، ويُعتقد أنهم نشطون منذ 2013.


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