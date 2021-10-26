«الأهلي»: 21.1 مليون دينار صافي أرباح 9 أشهر

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تحقيق ربح صاف بـ 21.1 مليون د.ك لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة بصافي خسارة بـ 7.9 ملايين د.ك في الفترة ذاتها من عام 2020. كما بلغت ربحية السهم 9 فلوس مقارنة بخسارة بمقدار 9 فلوس عن الفترة ذاتها من عام 2020. وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للفترة الحالية 116.4 مليون د.ك، بزيادة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية لتصل إلى 62 مليون د.ك، وهي تمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020. ويعزى هذا التحسن في الأداء إلى الكفاءة في إدارة تكلفة الأموال، وتحسن الدخل من الرسوم والعمولات، وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان.

أما إجمالي الموجودات، فقد ارتفع بنسبة 4% ليصل إلى 5.2 مليارات د.ك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة زيادة الاستثمارات وتحسن الموجودات السائلة، بينما انخفضت القروض والسلفيات بنسبة 3% لتصل إلى 3.2 مليارات د.ك. ونمت ودائع العملاء بنسبة 13% لتصل إلى 3.8 مليارات د.ك. وتتميز الميزانية العمومية للبنك بوضعها الجيد مع رأس المال القوي والسيولة الكافية ومعدلات التغطية العالية للقروض المتعثرة. وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.6% وهي مغطاة بمخصصات تصل نسبتها إلى 258%. كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.15% فيما بلغت حقوق المساهمين 512 مليون د.ك.

وفي معرض تعقيبه على هذه البيانات المالية، صرح جورج ريشاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، قائلا: «لقد حقق البنك أداءً ماليًا قويًا، مدعومًا بنظرة مستقبلية حذرة يسودها التفاؤل بشأن تحسن الاقتصاد الكلي للكويت. كما انخفضت تكلفة الأموال لدينا نتيجة إدارتها بشكل فعَّال. أما عملياتنا في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، فهي مستمرة في الأداء الجيد، مع زيادة الإيرادات التشغيلية في مصر بنسبة 12 %». وتسلط هذه النتائج الضوء على تقدم البنك خلال الفترات المالية هذا العام وتؤكد أننا نسير على النهج السليم لتقديم نتائج مالية مستدامة لمساهمينا».

وأضاف: «إننا مستمرون في تطبيق استراتيجيتنا لإعادة تنظيم ميزانيتنا، بتركيزنا على زيادة أوجه التآزر والتعاون عبر كيانات مجموعتنا، لخدمة جميع عملائنا بشكل كامل في المناطق الجغرافية التي نمارس فيها عملياتنا».

«كما أننا سنواصل تركيزنا مستقبلا على أهدافنا الاستراتيجية من أجل تحقيق عوائد قوية ومستدامة لمساهمينا. وعلاوة على ذلك، فإن استثماراتنا في التحول الرقمي تحقق لنا الكفاءات المطلوبة داخل مؤسستنا. وسنستمر في الاستثمار في موظفينا وتقنياتنا وقدراتنا التي تشكل جزءًا أساسا من استراتيجية النمو لدينا».

وقد نجح البنك الأهلي الكويتي أخيراً في تدشين أول إصدار لسندات مقومة بالدينار الكويتي بقيمة 50 مليون د.ك والذي شهد إقبالا قويا من قبل المستثمرين حيث تجاوز الاكتتاب مبلغ الإصدار المستهدف. ومما لا شك فيه أن نجاح إصدار هذه السندات يدل على ثقة السوق بالقطاع المصرفي الكويتي بشكل عام والبنك الأهلي الكويتي بشكل خاص. وتماشيا مع تركيز البنك على تحسين خدمة العملاء من خلال التحول الرقمي، أطلق البنك برنامج المحادثة الذكي للعملاء «Ask Sanad» وأعلن عن الإنجاز الناجح للمرحلة الأولى لإثبات المفهوم الخاص بحلول تكنولوجيا سلسلة الكتل (Blockchain) والنموذج الإلكتروني «اعرف عميلك» (eKYC).

كما طوّر البنك أخيراً منصته المصرفية الإلكترونية الأساسية لدعم نظام الكويت الوطني للمدفوعات وترقية مستوى نظام بطاقات الائتمان إلى أحدث نسخة من هذا النظام. وقد أطلق البنك أخيراً حساب السحب الأول «الفوز»، والذي يهدف إلى تسهيل ونشر ثقافة ادخار إيجابية بين المواطنين الكويتيين والمقيمين. ويقدم حساب «الفوز» أكبر جائزة سحب أسبوعية بمبلغ 10000 دك وجائزة السحب الكبرى والتي سيجري دفعها على مدى 10 سنوات بمعدل 5000 دينار كويتي شهريا.

ويواصل البنك الأهلي الكويتي التركيز على تطوير موظفيه من خلال إطلاق برنامج الخريجيين Moody’s - ABK، تماشيًا مع التزام البنك إنشاء ثقافة قوية وتبنيها، تقوم على الأداء بهدف تطوير المواهب وتعزيزها داخل البنك. كما يجري تشجيع الموظفين على مواصلة التعليم والتطوير. وقد وضع البنك خطة تعليم وتطوير فعالة للغاية تتضمن التعلم المجاني من خلال الكثير من المنصات الإلكترونية.

