لتحويل دفعات قروض المواطنين مباشرة «الائتمان» وقَّع بروتوكول تعاون مع بنك وربة

مال وأعمال

أعلن بنك الائتمان الكويتي عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك وربة بهدف تسهيل المعاملات المصرفية وتحويل دفعات قروض المواطنين إلى حساباتهم في بنك وربة مباشرة من دون الحاجة لمراجعة أي من فروع البنك.

ووقع الاتفاقية كل من نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح مضف المضف والرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم، بحضور عدد من مسؤولي كل من الطرفين.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البنك حباري الخشتي في تصريح صحافي لها إن بنك الائتمان حريص على التحول الرقمي في جميع معاملاته المصرفية مع البنوك تطبيقا لسياسة البنك الاستراتيجية في تحويل خدماته إلكترونيا (Online) للتسهيل على عملائه.

وأضافت الخشتي ان هذه الخطوة تواكب في الوقت ذاته خطة الحكومة لتطوير أداء الأجهزة الحكومية والاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي لتسريع المعاملات وتسهيل الاجراءات بما يعود بالفائدة على عملاء بنك الائتمان الكويتي بالحصول على دفعاتهم المالية بصورة سريعة مباشرة في حساباتهم البنكية.

وذكرت الخشتي أن بنك الائتمان قام بالربط الإلكتروني مع الكثير من البنوك التجارية بهدف تحويل دفعات المواطنين إلى حساباتهم مباشرة من دون حاجة لمراجعة أي من فروع البنك، والبنوك التجارية التي جرى الربط معها هي: بنك الكويت الوطني، بنك الخليج، بيت التمويل الكويتي، بنك بوبيان، بنك برقان، البنك الأهلي الكويتي، بنك وربة.

