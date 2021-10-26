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«الوطني» وقَّع مذكرة تفاهم مع «العلوم والتكنولوجيا»


وقَّع بنك الكويت الوطني مذكرة تفاهم مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في عدد من المجالات من بينها التدريب والتقنيات الرقمية.
وشهد التوقيع على مذكرة التفاهم في المقر الرئيس للبنك كل من مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، ورئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
د. خالد البقاعين وذلك بحضور عدد من مسؤولي البنك والجامعة.
وبهذه المناسبة قال العبلاني: «سعداء بالشراكة مع إحدى الجامعات المتميزة في الكويت، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى مد جسور التعاون وتيسير فرص التحاق طلبة كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بالبرامج التدريبية الاحترافية التي يوفرها البنك. وأضاف العبلاني أن الوطني ملتزم بتعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة في الكويت وخارجها، وذلك لدعم وتطوير الكوادر الوطنية الطموحة والساعية نحو القمة بالإضافة إلى توفير فرص العمل المناسبة لهم في قطاع مهم مثل القطاع المصرفي.


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