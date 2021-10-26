تفعيلاً لركائز إستراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية «المركز» يرعى وفد الكويت الطلابي في «نموذج هارفارد للأمم المتحدة»

مال وأعمال

أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) عن دعمه جهود مدرسة إنوفا الإنكليزية الدولية (IIES) بهدف تسهيل مشاركة الوفد الطلابي من مختلف مدارس الكويت في المؤتمر السنوي الثامن والستين لنموذج هارفارد العالمي للأمم المتحدة 2022، والذي سيعقد في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس خلال الفترة من 27-30 يناير2022. وبالإضافة إلى هذه المبادرة من قبل إنوفا، جرى إطلاق تطبيق إلكتروني فريد (U-APP) يعد دليلاً لجميع الجامعات والكليات الرائدة، مما يسهل على الطلبة إمكانية اختيار الجامعة المناسبة والتقديم على جامعات عدة بسهولة.

ومنذ قرابة السبعة عقود، يجمع مؤتمر نموذج هارفارد العالمي للأمم المتحدة السنوي أكثر من 2000 طالب على مستوى الكليات من شتى أنحاء العالم لمناقشة أهم القضايا في العالم واستنباط حلولٍ للتحديات الصعبة في الشؤون الدولية. وخلال الحدث الذي يستمر لأربعة أيام سيحصل المشاركون على نظرةٍ متعمقة على أعمال الأمم المتحدة من خلال المشاركة النشطة في حل القضايا العالمية المهمة، ومن بينها التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، إلى جانب تطوير مهارات التفاوض والدبلوماسية والتواصل.

وتأتي رعاية «المركز» للوفد الطلابي المشارك في المؤتمر تماشياً مع استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، والتي يسعى بموجبها إلى تعزيز مساهمته في تنمية المجتمع، وبناء قاعدة قوية من الشباب الفاعل والمؤهل في الكويت. ومن خلال دعم مبادرة مدرسة «إنوفا»، يهدف «المركز» إلى لعب دورٍ محوريٍ في تمكين الشباب عبر تزويدهم بفرصٍ واعدةٍ لاكتساب المهارات والقدرات القيادية عبر أرقى المؤسسات حول العالم.

وبهذه المناسبة، صرح عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»، قائلاً: «نعتز بشراكاتنا مع الكثير من المنظمات المرموقة التي تسهم في دعم وبناء الإمكانات البشرية، وتعزيـز طاقـات ومهـارات الأفراد فـي مختلـف المجالات التعليمية والثقافية والرياضية والصحيـة والاقتصادية، انطلاقاً من التزامنا بالاستثمار في الشباب من أجل مستقبل مستدام للكويت. وتهدف رعايتنا مبادرة مدرسة «إنوفا» إلى النهوض بجيلٍ جديدٍ من القادة الشباب الطموحين، والذين يتمتعون بالمهارات العالية، ويملكون القدرة على صنع تغييرٍ إيجابيٍ في المجتمع والاقتصاد الوطني».

