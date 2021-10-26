«علي عبدالوهاب» استقبلت السفير التونسي لدى الكويت

مال وأعمال

استقبل رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة «علي عبدالوهاب المطوع» التجارية فيصل علي عبدالوهاب المطوع في مكتبه، سفير الجمهورية التونسية لدى الكويت الهاشمي عجيلي، ونائب سفير الجمهورية التونسية المستشار عبدالله العميدي، بحضور فريق من قسم الموارد البشرية في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وهم: عارف عبدالله العجمي، وأماني عبدالخبير، و دينا الشيشتاوي، في زيارة هي الأولى لهم، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون المحتمل وفتح العلاقات التجارية بين شركات القطاع الخاص التونسي وشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية لتوفير المنتجات التونسية في السوق الكويتي.

وقد أعرب السفير التونسي عن سعادته بهذه الزيارة واستحسانه لحفاوة الاستقبال الذي لاقاه من المطوع، مؤكداً حرصه على تحقيق الشراكات التجارية التي تصب في مصلحة الطرفين وتغني السوق الكويتي بأجود العلامات التجارية التونسية . من جهته، صرح فيصل المطوع: «إن المتتبع للعلاقات التونسية - الكويتية خلال السنوات الأخيرة، يلاحظ الحركة النشطة للعلاقات التجارية الثنائية، وإننا كقطاع خاص لنا دور بارز في تعزيز وتوطيد تلك العلاقات والأخذ بها نحو الأفضل ولما فيه مصلحة الطرفين.

