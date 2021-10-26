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مال وأعمال

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انخفاض معنويات قطاع الأعمال الألماني


أظهر مسح أن معنويات قطاع الأعمال الألماني انخفضت للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، إذ أدى تعطل الإمدادات لكبح إنتاج المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهد إيفو للبحوث الاقتصادية إن مؤشره لمناخ الأعمال هبط إلى 97.7 من 98.9 المعدلة بالزيادة في سبتمبر في أدنى قراءة للمؤشر منذ أبريل
وكان استطلاع رويترز لآراء المحللين قد توقع أن تكون القراءة في أكتوبر تشرين الأول 97.9.ومن المتوقع أن تخفض الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام، بعد أن خفضت المعاهد الاقتصادية الرائدة الأسبوع الماضي توقعاتها المشتركة للنمو إلى 2.4 % من 3.7 % هذا العام وتوقعت أن يكون النمو العام المقبل 4.8 %.


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