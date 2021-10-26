على هامش معرض «GITEX» في دبي بالتعاون مع شريكها العالمي Cisco «زين» أوّل من يُقدّم خدمات «SD-WAN» المُدارة في الكويت

مال وأعمال

أعلنت زين عن إطلاقها لخدمات SD-WAN المُدارة للشبكات بالتعاون مع شريكها العالمي Cisco، لتكون بذلك أوّل مُزوّد خدمة في الكويت يُقدّم خدمات SD-WAN ذات المواصفات العالمية لعملاء الأعمال لتمكينهم من تحسين شبكاتهم بالشكل الذي يُناسب احتياجاتهم المُختلفة مع الموازنة ما بين الأداء والتكلفة. وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الإعلان عن إطلاق الخدمة قد جاء على هامش مُشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية (GITEX 2021)، وهو الحدث الدولي الأكبر من نوعه الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المُتحدة ويُنظّمه مركز دبي التجاري العالمي بمُشاركة كبرى الشركات والمؤسسات والهيئات العالمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي تعليقها على الإعلان، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: «مع إطلاق هذه الخدمة الجديدة اليوم، نستمر في التوسع بشراكتنا المُمتدة مع شريكنا العالمي Cisco، وذلك نحو تحقيق أهدافنا المُشتركة لخدمة احتياجات مجتمع الأعمال الكويتي بجميع فئاته من خلال جلب الخدمات والحلول الأكثر ابتكاراً من الأسواق العالمية وطرحها حصرياً في السوق المحلّي».

وأضافت الروضان قائلةً: «نفخر بكون زين أوّل مُزوّد خدمة في البلاد يُقدّم خدمات SD-WAN ذات المواصفات الأعلى عالمياً من Cisco، والتي ستخدم شريحة واسعة من عملائنا تشمل المؤسسات الكبيرة والهيئات العامة وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستُحدث هذه الخدمة نقلة نوعية في جودة وكفاءة شبكة العميل بما يتناسب مع احتياجاته الفريدة من نوعها».

وتابعت الروضان: «إن إطلاقنا لهذه الخدمة يأتي تماشياً مع جهودنا الحثيثة في زين لجلب خدمات الشبكات الآمنة الأحدث والأكثر تطوّراً لمجتمع الأعمال الكويتي، كما يأتي هذا الإعلان تحت مظلّة استراتيجيتنا للتحوّل الرقمي التي نهدف من خلالها إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءةً في الدولة». واختتمت الروضان بقولها: «إن توظيف حلول التحوّل الرقمي الحديثة قد بات ضرورياً للمُضي قُدماً في تطوير قطاعات الأعمال وتجاوز التحديات المرتبطة بها، وبما أن زين تخدم أكبر قاعدة عملاء في الكويت، فنحن نكثف من جهودنا لإثراء تجربة عملائنا بالحلول الأحدث والأكثر تطوراً بالتعاون مع شركائنا العالميين».

من جانبه، قال شكري عيد المدير التنفيذي لدول منطقة الخليج في سيسكو الشرق الأوسط: «يعكس مشروع تثبيت خدمات SD-WAN المُدارة للشبكات مع زين ريادة سيسكو في حركة تحويل وتطوير الشبكات القائمة على البرامج عالمياً، وقد خطت زين اليوم خطوة كبيرة نحو ليس فقط تسريع رحلتها في التحول الرقمي، بل الإسهام بشكل مباشر في تحقيق أهداف الكويت التنموية الرقمية، ونحن فخورون بدعمنا لهذه الرحلة». وتُعتبر قُدرات زين جزءاً أساسياً من هذه الخدمة الجديدة، حيث تُمكنها من ربط البيانات مُباشرةً من شبكة العميل، مع تقديم صورة مُتكاملة من المشاكل التقنية وأسبابها لكي يتمكّن العميل من إدارة عمليات شبكته اليومية بكفاءة أكبر. وفي العام الماضي، حصلت زين على ثلاث شهادات عالمية من Cisco الشركة الرائدة عالمياً في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والشبكات، وهو الإنجاز الذي عكس التزامها بتقديم الحلول الرقمية الأحدث والأكثر تطوراً وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية لعملائها بقطاع الأعمال في الكويت.

