«عمانتل» تطبق تقنية «سيينا G800»

مال وأعمال

قامت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، بتطبيق تقنية سيينا G800 المتطورة لربط مراكز البيانات ومحطات إرساء كوابل الاتصالات البحرية ومقاسم الاتصالات في مختلف مناطق السلطنة وذلك من أجل استيعاب النمو المطرد في حركة الاتصالات بشبكة عمانتل. وتعد عمانتل أول مشغل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقوم بتطبيق تقنية سيينا G800، وستمكن هذه الخطوة عمانتل من دعم الاحتياجات الرقمية المتزايدة للمشتركين الأفراد وللشركات ومشغلي الإتصالات والتعامل مع النمو الكبير في حركة الاتصالات بشبكة عمانتل علاوة على الإسهام في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 القائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي مع التركيز على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار. وتعليقا على ذلك قال المهندس سامي بن أحمد الغساني، الرئيس التنفيذي للعمليات في عمانتل: «تشهد شبكة عمانتل زيادة في الطلب على السعات وذلك نتيجة للتحول الرقمي السريع في السلطنة تماشياً مع أهداف رؤية السلطنة «عمان 2040». ستساعد تقنية سيينا G800 على تعزيز إمكانات قدراتنا في توفير شبكات بسرعات عالية لمشتركينا في جميع أنحاء السلطنة لتغطي مجالات وخدمات مختلفة كتقنية الجيل الخامس وأعمال الجملة والخدمات السحابية وتقنية المعلومات والاتصالات وإنترنت الأشياء». من جهته قال جيمي جيفريز، نائب الرئيس والمدير العام لشركة سيينا الدولية «في الوقت الذي بدأت فيه عمانتل مسيرتها لتطبيقات الجيل الخامس وغيرها من التقنيات المتقدمة، فإن هناك حاجة لأن يكون لديها شبكة قادرة على التكيف بسرعة مع متطلبات السعات المتغيرة. لا تساعد التقنية الضوئية المتماسكة G800 من سيينا عمانتل في الاستعداد للطلب الهائل على البيانات التي ستأتي من شبكة الجيل الخامس فحسب.