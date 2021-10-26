حلول مُبتكرة في تكنولوجيا المعلومات

مال وأعمال

تُقدّم خدمات SD-WAN - والتي يطوّرها شريك زين العالمي Cisco – للعملاء رؤية واضحة لبياناتهم عبر الشبكة الواسعة (WAN)، بحيث تُمكّنهم من تطوير شبكاتهم بالشكل الذي يُناسب الاحتياجات المُختلفة والفريدة من نوعها لشركاتهم، وذلك مع الموازنة ما بين الأداء والتكلفة في نفس الوقت.

وتُقدّم الخدمة حلولاً مُبتكرة للعديد من المُشكلات المُتعلّقة بتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات، والتي تشمل بناء شبكات WAN ذات نقل مُستقل لتخفيف التكاليف وتحقيق تنوّع أكبر، وتلبية مُتطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) للتطبيقات الضرورية لاستمرارية العمل عبر السحابة أو في مقر العمل، وتقديم خارطة طريق أمنية مُتكاملة للأفرع والبرمجيات عند الطلب (SaaS) والإنترنت، وتمكين التحوّل الآمن عبر السحابات المُتعددة للمؤسسات، وتقديم خدمات الإدارة المركزية وتحليل البيانات عبر شبكات الـ WAN العالمية، وغيرها.

