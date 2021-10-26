للعام الرابع على التوالي «Ooredoo» ترعى سلسلة سباقات «Flying Start Triathlon»

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عقدت شركة Ooredoo للاتصالات مؤتمراً صحافياً للإعلان عن شراكتها الاستراتيجية مع Flying Start Triathlon للعام الرابع على التوالي والذي عُقد في برج Ooredoo الواقع في مدينة الكويت. وجاءت هذه الشراكة لتؤكد اهتمام Ooredoo الكويت بالرياضة ودعم الشباب والمواهب الوطنية على جميع الأصعدة، اتساقاً مع قيمها الأساسية وتماشياً مع سياستها للمسؤولية الاجتماعية الممتدة على مدار العام.

وخلال المؤتمر، أعلن عن انطلاقة مسابقات التراياثلون خلال عطلة نهاية الاسبوع والتي تصادف يومي 29 و30 من أكتوبر الجاري في الكوت. حيث يتضمن الترياثلون ثلاثة أنشطة مختلفة هي: سباق السباحة وسباق الدراجات وسباق الركض. وسلط كل من مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب والمدير العام لدى شركة Suffix، أحمد الماجد، ورئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون، راشد الكندري، الضوء على أهمية هذه الفعاليات الرياضية التي تشجع روح المنافسة الودية وتبث الروح الرياضية. كما جرى إبراز دور شركة Ooredoo في دعم مثل هذه الفعاليات التي تستهدف فئة الشباب دعماً واحتضاناً للمواهب الرياضية المتنوعة.

وتعليقاً على الشراكة بين Ooredoo وFlying Start Triathlon، صرح مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب، قائلاً: «نلتزم في Ooredoo الكويت بالدعم المستمر للشباب وشحذ مواهبهم وطاقاتهم في مختلف مجالاتهم وبالتحديد تلك المتعلقة بصحة أجسادهم وعقولهم. نحن سعداء برعايتنا لمثل هذا الحدث الكبير في البلاد، ونتمنى لجميع المشاركين كل التوفيق والنجاح في التراياثلون».

ومن جهته، صرح المدير العام لدى شركة Suffix، أحمد الماجد على هذه الشراكة قائلاً: «نحن فخورون بالإعلان عن Flying Start Triathlon بنسخته الثالثة عشرة والممتد على يومين 29 و30 أكتوبر 2021 بعد التوقف لمدة عام نتيجة جائحة «كوفيد-19»، إلا أننا قمنا باستغلال هذا الوقت في تطوير تجربة سباق الترياثلون من خلال إضافة موقع جديد لبدء السباق وهو ساحل الكوت فنحن متحمسون لرؤية الرياضيين المحليون والإقليميين ينضمين إلينا مرة أخرى. ويعتبر الترياثلون من كبرى المسابقات في الشرق الأوسط الذي يهدف بالمقام الأول إلى خلق ثقافة جديدة لرياضة الترياثلون بالنسبة للأخلاقيات بين المتسابقين والانضباط والروح الرياضية».

وأضاف الماجد قائلاً: «جاءت الشراكة مع Ooredoo انطلاقاً من دعمها المستمر هذا الحدث على مدى سنوات بالإضافة إلى كونها إحدى الشركات الرائدة في القطاع الخاص والداعمة للشباب وأنشطتهم، فهي شراكة طويلة الأمد».

وأكد رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون، راشد الكندري خلال المؤتمر الصحافي على حرص الاتحاد بمثل هذه الأنشطة التي تهدف إلى إعادة النشاط والحيوية لأبناء الوطن وتشجيعهم على الرياضة بعد عامين على جائحة كوفيد-19، التي منعتهم من ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل صحي، كما تقدم بالشكر من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية على الدعم غير المحدود في سبيل إنجاح البطولة.

