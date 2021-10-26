النوري: %85 نسبة إشغال مجمع «ديفون» والعمل جار لتطويره

مال وأعمال

كشفت شركة كويت بروبيرتز جروب العقارية أنها قد حققت نسب اشغال عالية في اغلب المشاريع والعقارات المدارة من قبلها خصوصا في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد الذي كان له الاثر السلبي الكبير على معظم نسب الاشغال في السوق العقاري، فقد حققت نسبة اشغال 50% في الربع الثالث لمشروع فلل نون، اما القسائم الصناعية فمتوسط نسب الاشغال بها 80% والعقارات الاستثمارية 100%.

وفي هذا الصدد قال، المدير والشريك للاستثمار العقاري في شركة كويت بروبرتيز جروب العقارية محمد النوري ان المحافظ العقارية المدارة من قبلنا حققننا بها نسبة اشغال بمتوسط 90%، العقارات السكنية كمشروع «نون فيلاز» بالمسيلة فقد حققنا نسبة اشغال 50% من تاريخ استلام المشروع في فبراير الماضي، ومشروع فلل نون هو أحد المشاريع الجديدة في منطقة المسيلة وتتميز بالتصميم الفريد لما تحتويه من تصاميم عصرية تناسب طموح الكثير من الراغبين في استئجار عقار مميز بالكويت للسكن العائلي، موضحاً أن نسبة الاشغال في مجمع ديفون بلغت 85% وانه جاري تطوره الآن. وأفاد النوري بان الشركة تواصل فتح باب التأجير لوحدات «فلل نون «البالغ عددها 90 فيلا سكنية فاخرة مصممة وفقا لنظام معماري راق سياسة تأجير سلسة تتيح للعميل اختيار الفيلا المناسبة له وآلية دفع الكترونية آمنة.

وذكر النوري ان شركة بروبرتيز جروب العقارية تتطلع لتوفير جميع الخدمات والمتطلبات للمستاجرين على مدار الساعة وتوفير جميع الامكانيات لراحة عملائنا في جميع المحافظ العقارية.

