«جي إف إتش» بدأت شراكة إستراتيجية مع «شرودرز كابيتال» في القطاع الصحي

مال وأعمال

صرحت مجموعة جي إف إتش المالية عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شرودرز كابيتال التي تقوم بإدارة أصول تبلغ قيمتها 70 مليار دولار، وهي تمثل قسم الاستثمار في الأسواق الخاصة لمجموعة شرودرز، وهي مجموعة عالمية لإدارة الأصول حيث تقوم بإدارة أصول تبلغ قيمتها 968 مليار دولار نيابة عن عملائها. في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، سوف تعمل جي إف إتش مع شرودرز كابيتال للاستثمار في معاملات مختارة للأسهم الخاصة ورأس المال المغامر على أساس تقديري.

سوف تؤدي هذه الشراكة إلى تعزيز منصة جي إف إتش للاستثمار في الأسهم الخاصة العالمية، حيث ستوفر لها مجالاً لشراء حصص مسيطرة في الشركات الواعدة والتي تشهد نمواً في كل من أوروبا والأمريكتين. بموجب هذا الترتيب الاستراتيجي، سوف تستثمر جي إف إتش في استثمارات مختارة بجانب شرودرز كابيتال، عبر مجموعة من القطاعات الدفاعية التي يمكنها مقاومة فترات التراجع الاقتصادي، مثل الرعاية الصحية، التعليم، التكنولوجيا والقطاع الاستهلاكي.

صرح حماد يونس، رئيس الاستثمار في جي إف إتش، «تتفق هذه الشراكة الاستراتيجية مع شرودرز مع رؤية جي إف إتش الرامية إلى إنشاء منصة استثمارية قوية للأسهم الخاصة في أوروبا والأمريكتين، وهي من المناطق التي نواصل التركيز عليها والتوسع فيها على المستويين الداخلي والخارجي من خلال شراكات، مشاريع مشتركة واستحواذات لأسهم الشريك العام. نعتقد أن شرودرز هي الشريك المناسب لنا بالنظر لوضعها الرائد وسجلها الحافل عبر الأسواق الاستراتيجية للأسهم الخاصة، وبشكل خاص القطاعات عالية النمو مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا».

وأضاف، «تمشيا مع فلسفة جي إف إتش للاستثمار في القطاعات المرنة ذات التأثير البيئي، الاجتماعي والحوكمة، نحن سعداء أيضا بتوقيع أول استثمار مشترك لنا مع شرودرز في مجال الرعاية الصحية. لقد أدركنا منذ فترة بعيدة أن الرعاية الصحية تعتبر من المجالات المهمة للنمو ونعتقد أن كوفيد-19 كان عاملا حافزا لتخصيص المزيد من رأس المال لهذا القطاع من أجل بناء عالم يتسم بالأمان والاستمرارية».

وقال رينرإندر، رئيس الأسهم الخاصة بشركة شرودرز كابيتال، «يسرنا العمل مع جي إف إتش على فرص استثمارية جذابة في الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر، ونتطلع إلى العمل معا في المزيد من الاستثمارات حيث ماتزال الفرص الاستثمارية هائلة وإنني على ثقة بأنه من خلال العمل معا يمكننا الاستفادة من بعض المعاملات المثمرة للأسهم الخاصة ورأس المال المغامر ونتطلع بالفعل إلى منح جي إف إتش الفرصة للاستفادة من شراء حصص مسيطرة في الشركات الواعدة وشركات النمو في أوروبا والأمريكتين.

