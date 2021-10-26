«ستاندرد.آند.بورز» رفعت تصنيف «الخليج للتأمين»

مال وأعمال

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التقييم الائتماني المصدر والتصنيف الخاص بالقوة المالية لمجموعة الخليج للتأمين وشركتها الأساسية الخليج للتأمين وإعادة التأمين من «A-» إلى «A»، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية. وحسب بيان لبورصة تم إصدار تصنيف جديد على المستوى «BBB+» خاص بالسندات التي ستقوم المجموعة بإصدارها. ويأتي ذلك عقب الإعلان عن الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإصدار سندات دين دائمة ومساندة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال، والتي سيتم اعتبارها بالكامل كجزء من رأس المال عند احتساب هامش الملاءة المالية للمجموعة. ولفتت الوكالة إلى أن رفع التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية يعكسان توقعهما بأنه على مدى العامين المقبلين ستقوم المجموعة بدمج عمليات أكسا الخليج بنجاح، وتحسين تنوع محفظة الاستثمار، والحفاظ على كفاية رأس المال المحسنة، والاستمرار في تحسين أداء العمليات التشغيلية؛ مما سيساعد المجموعة على حماية رأسمالها «القوي» خلال العامين المقبلين.