الوزان: التحكيم التجاري يتوسَّع في استخدام التكنولوجيا

مال وأعمال

عقد مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الثالث لهذا العام صباح أمس في مقر المركز بمبنى الغرفة برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالوهاب الوزان وبحضور أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس تقرير المركز عن الفترة من يناير إلى منتصف أكتوبر لعام 2021 بما يتضمنه من محاور مختلفة، حيث أشرف المجلس من خلال هذا الاجتماع على أعمال المركز وانطلاق الموسم الثقافي الجديد، وتناول الكثير من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستعرض خلالها الأنشطة العلمية من فعاليات وبرامج تدريبية وإحصائيات قضايا التحكيم والتوفيق، التي عرضت على المركز خلال هذا العام، والتي بلغ إجمالي المطالبات فيها اثنين وعشرين مليون دولار تقريباً.

وصرح الوزان بأن المركز يشهد مرحلة جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع فعاليات وأنشطة المركز، وكذلك تفعيل التعاون مع الجهات المختلفة من خلال توقيع اتفاقيات تعاون تهدف إلى نشر ثقافة التحكيم وتفعيله في الأوساط القانونية والتجارية في الكويت، وذلك بمواكبة الاستعداد للانتقال للمقر الجديد بما فيه من إمكانات حديثة ومساحات كبيرة تستوعب خدمات المركز وأنشطته المختلفة.

وأكد أن المركز بصدد إقامة الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الكثير من الجهات المحلية والدولية والتي يرتبط معها المركز باتفاقيات تعاون.

يذكر أن المركز بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع إدارة الفتوى والتشريع غدا الأربعاء في مقر الإدارة حيث تتضمن هذه الاتفاقية محاور أساسية للعمل المشترك في نشر ثقافة التحكيم وإقامة البرامج والقضايا القانونية المستجدة في الساحتين المحلية والإقليمية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الكويت للتحكيم التجاري قد أقام أمس الاثنين حلقة نقاشية عن بعد بعنوان دعاوى التحكيم الموازية والتي تضمنت التعريف بمصطلح دعاوى التحكيم الموازية، وأسبابه، وسلبياته على الأطراف وعلى المنظومة التحكيمية، بالإضافة إلى الحلول الممكنة للحد من دعاوى التحكيم الموازية. وقد شارك في الحلقة أكثر من خمسة وسبعين مشاركاً من القانونيين والخبراء والمستثمرين.

