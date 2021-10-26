«بيتك» يواصل التعريف بخدماته... لذوي الاحتياجات الخاصة

مال وأعمال

ضمن جهوده في دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي انطلقت بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، يواصل «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) تسليط الضوء على حقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التعريف بالخدمات التي توفرها البنوك لهم.

ويتيح «بيتك» لهذه الشريحة من العملاء امكانية الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية، مع توفير كل الوسائل الكفيلة بحصولهم على الخدمات المصرفية من دون تحملهم أي رسوم أو تكاليف إضافية، ويشمل ذلك تخصيص فرع خاص لهم في كل محافظة، مع مواقف سيارات ملائمة ومقاعد متحركة وغير ذلك من الوسائل اللازمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يوفر «بيتك» جهاز صرف آلي واحداً على الأقل في الفرع الذي يقدم خدمات مصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن الوصول إليه بسهولة، ويوفر الخصوصية الكاملة للعميل عن طريق غرفة زجاجية تفتح بالبطاقة، وتتوافر فيه خاصية استخدام السماعات.

وعلاوة على ذلك، يقدم «بيتك» لهذه الفئة من العملاء خدمات خزائن أمانات، وموظفين متدربين على لغة الاشارة للتواصل مع هذه الشريحة من العملاء، ونماذج خاصة بفتح الحساب وغيرها من العقود والمعاملات المالية مطبوعة بنظام Braille، بالاضافة الى توفير الخدمة الصوتية على الموقع الإلكتروني للبنك ما يسهل للعميل الحصول على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

ولا يدخر «بيتك» جهدا في تقديم خدماته لذوي الاحتياجات الخاصة بالشكل الأمثل، بما يدعم استراتيجيته في خدمة كل شرائح العملاء، مؤكدا الحرص الكبير على الاهتمام بالعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية بسهولة ويسر وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمان.

وشدد «بيتك» على اهمية ضمان حق المساواة للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة مع غيرهم من العملاء الآخرين في إدارة شؤونهم المالية، والمساواة في الحصول على الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية، وغيرها من أشكال الخدمات المالية.

ويحرص «بيتك» على دعم فعاليات الحملة بهدف نشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بحقوقهم وبما يتعلق بالتعامل مع البنوك ليكونوا على دراية بالمعاملات المالية والمصرفية، وذلك من خلال نشر فيديوهات ومواد تثقيفية ورسائل توعوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي للبنك، والموقع الالكتروني، وشاشات اجهزة الصرف الالي، وشاشات العرض في الفروع، وكذلك عبر الصحف وغيرها من الوسائل الاعلامية.

