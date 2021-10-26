الصالح: عمومية «رماية» محطة مفصلية في مسيرة الشركة والمساهمين

مال وأعمال

ثمن رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية، صالح عادل الصالح، حرص مساهمي الشركة على حضور الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال. كما توجه بالشكر والتقدير والعرفان لجموع مساهمي الشركة لتلبيتهم للدعوة بحضور الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت الأحد 24 /10/2021 في مقر وزارة التجارة والصناعة بنسبة حضور بلغت 77.103%، مؤكدا أن موافقة الجمعية العمومية على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال هي بمثابة دعم لمجلس الإدارة في مساعيه الهادفة نحو إعادة الشركة للتداول في البورصة.

كما أشاد الصالح بالدور الرقابي لكل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، وكذلك وزارة الداخلية بشأن جهودها في تنظيم آلية الدخول لمقر انعقاد الجمعية وتسهيل جميع الإمكانيات لضمان الحياد في التصويت والوصول إلى النتائج المتحققة وفقا لإرادة الجمعية ومساهميها، الأمر الذي أدى إلى المصادقة واعتماد جميع بنود الجمعية المدرجة على جدول أعمالها.

وشدد الصالح على أن مجلس الإدارة ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته الهادفة الى تحسين موارد الشركة وتعزيز نمو أعمالها في إطار خطة عمل تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، بما يحقق عوائد مناسبة للمساهمين.

وفي السياق ذاته أوضح الصالح أن عمومية شركة رماية أرست في اجتماعها مبدأ جديداً يلفت النظر وبقوة إلى خطورة ما يذهب إليه البعض من الإضرار بالشركة وغالبية مساهميها عبر الدفع في اتجاه توقيف السهم عن التداول.

وأعرب الصالح عن تطلع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إلى العمل الجاد والدؤوب لحماية مصالح وحقوق المساهمين والعمل على تعزيز مكانة الشركة مشددا على أن الشركة قادرة على تجاوز جميع التحديات، ومنوها إلى أن عملية التطوير التي تشهدها رماية في ظل الادارة الجديدة انعكست آثارها الإيجابية على أداء الشركة وربحيتها وقدرتها على الاستمرار وتحقيق عوائد أفضل لمساهميها حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات التي عززت من أصول الشركة وساهمت في تخفيض نسبة المديونيات بشكل كبير فضلا عن مواصلة مجلس الإدارة بالسعي لتحصيل حقوق الشركة لدى كل الأطراف. وتابع أن الجمعية العمومية التاريخية التي عقدت الأحد الماضي محطة مفصلية في مسيرة الشركة وستكون نقطة انطلاقة نحو نهضة وآفاق جديدة خصوصا بعد أن قطعت الشركة مشوارا كبيرا وناجحا في هيكلة الأصول والتفاوض لجدولة المديونيات حيث تم التوصل إلى تسويات مالية بما سيعود بالنفع على المساهمين ويقلص من الخسائر المتراكمة مستقبلاً.

وأشار الصالح الى أن من أبرز التطورات الإيجابية لدى رماية حاليا تعاقد الشركة مع أحد المكاتب الهندسية للعمل على فصل أرض جزيرة الريم الواقعة في إمارة أبو ظبي إلى ثلاث قطع ومن ثم البدء في وضع خطط واستراتيجيات التطوير وذلك بعد نجاحنا في استملاك الأرض عبر إجراء تسوية مع المطور الرئيسي والتي تم بموجبها إلغاء ديون بقيمة 32 مليون دينار كويتي،كما أن الشركة حالياً تمتلك محفظة مالية متنوعة ضمت العديد من الاستثمارات المالية المتميزة، إضافة إلى استثمارات مالية عدة أخرى تعمل الشركة على تطويرها وإعادة النظر فيها. هذا ومن المنتظر الدخول في استثمارات جديدة بعد أخذ الموافقة من قبل مجلس الإدارة.

