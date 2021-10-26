«سنرجي» رفعت حصتها في شركة تابعة إلى %99.6

مال وأعمال

أعلنت شركة سنرجي القابضة زيادة ملكيتها في الشركة التابعة سنرجي سرفيسز لخدمات الطاقة -شركة مقفلة- بنحو 3.579% بكلفة 256.71 ألف دينار. ووفق بيان «سنرجي» القابضة لبورصة، فقد ارتفعت حصتها في الشركة التابعة من 95.87% إلى 99.63% بعد تلك الزيادة المعلنة. وتابعت أن أثر تلك المعلومة الجوهرية في المركز المالي سيظهر في قائمة الدخل من خلال زيادة حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة التابعة سواء بالربح أو الخسارة بنسبة زيادة الملكية. كما سيظهر أثر ذلك الإجراء في الميزانية المجمعة من خلال زيادة حقوق المساهمين العائدة للشركة الأم بنسبة الزيادة في الملكية، وذلك على حساب انخفاض حصص الأقليات بالنسبة ذاتها.