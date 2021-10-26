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الذهب صعد لـ 1800 دولار


حوَّمت أسعار الذهب بالقرب من مستوى 1800 دولار مدعومة بنزول الدولار في الوقت الذي يعكف المستثمرون فيه على تقييم رد فعل مجلس الاحتياطي الاتحادي المحتمل على الضغوط التضخمية بعد أن قال رئيسه إن التضخم قد يستمر لفترة أطول من المتوقع. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1797.81 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 %، إلى 1797.20 دولاراً. وارتفع المعدن إلى أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر، قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب على خلفية قول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إنه يتعين على البنك المركزي الأميركي البدء في خفض مشترياته من الأصول.


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