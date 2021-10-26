ضمن جولته في المعرض ولي العهد العماني زار جناح الكويت في «إكسبو 2020»

مال وأعمال

قام ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد بزيارة لجناح الكويت في معرض (اكسبو 2020 دبي) ضمن جولته لعدد من الاجنحة في المعرض.

واطلع ولي عهد سلطنة عمان خلال الزيارة على محتويات الجناح الكويتي الذي ابرز مراحل تطور الكويت منذ فترة ما قبل النفط مرورا الى الدولة الديمقراطية الحديثة.

واستمع ايضا الى شرح من مدير الجناح الكويتي في اكسبو دبي الدكتور بدر العنزي لكل ما يتضمنه الجناح الذي يقع في منطقة (الاستدامة) من تقنيات وآثار تاريخية وصور ومجسمات وشاشة بانورامية جسدت جوانب مهمة من الحياة الثقافية والبيئية والانسانية والابداعية في الكويت.

ويستعرض الجناح الكويتي الذي يعد الاكبر في تاريخ مشاركاتها في المعارض الخارجية برامج الكويت التنموية التي تتضمنها رؤية (كويت جديدة 2035). ويعتبر معرض (اكسبو 2020 دبي) الذي يقام للمرة الاولى في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وجنوب آسيا محطة عالمية للتواصل والتعرف على انجازات الدول وثقافات شعوبها ورؤيتها المستقبلية التي تتطلع اليها بجانب نقل تجاربها الى دول العالم. ويتناول (اكسبو 2020 دبي) الذي يحمل شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل) عدة مواضيع حيوية منها المناخ والفضاء والتنمية والتسامح والمعرفة والسفر والاتصال والصحة والغذاء والزراعة والمياه والاهداف العالمية للعيش بشكل افضل بحلول 2030. ويهدف المعرض الذي يتضمن ثلاثة اجنحة رئيسية هي (الفرص والتنقل والاستدامة) الى حل ابرز تحديات العصر وفتح ابواب فرص التنمية والتطوير امام الاجيال المقبلة واعادة صياغة آلية انتقال البشر والسلع وايجاد حلول مستدامة للحفاظ على موارد الطاقة والماء.

