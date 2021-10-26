الأسعار قفزت أكثر من الضعف خلال 12 شهراً النفط تخطَّى 86 دولاراً.. وحذر بشأن الإمدادات

مال وأعمال

ارتفع النفط فوق 86 دولاراً للبرميل بعد أن قالت المملكة العربية السعودية إنَّ تحالف «أوبك+» يجب أن يحافظ على نهجه الحذر لإدارة إمدادات الخام العالمية، نظراً للتهديدات التي يمثلها الوباء على الطلب.

وصعد خام برنت القياسي العالمي بنسبة 0.8%، معززاً مكاسبه للأسبوع السابع على التوالي، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى منذ 2014.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير بن سلمان لتلفزيون بلومبيرغ في نهاية الأسبوع إنَّ المنتجين يجب ألا يأخذوا الارتفاع في الأسعار كأمر مسلّم به. وهو موقف محافظ ردَّدته نيجيريا وأذربيجان.

وقفزت أسعار النفط أكثر من الضعف خلال الـ12 شهراً الماضية، مما أثار مخاوف التضخم، مع انتعاش الاقتصاد العالمي من الاضطراب الناجم عن وباء «كورونا». وفي حين ارتفع الاستهلاك؛ كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها مقيدين بتخفيف التخفيضات الصارمة للإمدادات المفروضة في 2020 لإنقاذ الأسعار. أدى ذلك إلى ارتفاع خام برنت إلى أعلى مستوياته منذ عام 2018 مع انخفاض المخزونات.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في» آي إن جي غروب» (ING Group) في سنغافورة: «تعزز التعليقات السعودية وجهة النظر القائلة إنَّ (أوبك+) ستلتزم في نهجها الحذر. ومع ظهور الطلب بشكل أفضل؛ فإنَّ هذا يعني أنَّ السوق ستستمر في التضييق لبقية العام. لذا؛ فإنَّ المزيد من التشديد يترك بالتأكيد احتمال حدوث مزيد من التقلبات».

يُشار إلى أنَّ المكاسب في النفط الخام كانت مدعومة بارتفاع قوي في الغاز الطبيعي، ما عزز الطلب على المنتجات النفطية بديلاً. إذ قال الأمير عبد العزيز إنَّ الاستهلاك قد يزيد ما بين 500 ألف و600 ألف برميل يومياً إذا كان الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أبرد من المعتاد، وتحولت الشركات من الغاز إلى النفط الخام. كما حذر أيضاً من أنَّ المزيد من الخام من (أوبك+) لن يفعل الكثير للحد من تكاليف الغاز في أوروبا وآسيا، أو البنزين في الولايات المتحدة.

من جانبها، قدَّمت مجموعة «غولدمان ساكس» التي تراهن على صعود النفط نظرة إيجابية أخرى، قائلة إنَّ التحول من الغاز إلى النفط قد يضيف مليون برميل يومياً إلى الطلب العالمي. وتوقعت في مذكرة بتاريخ 24 أكتوبر «أن يظل الطلب بالقرب من مستويات ما قبل كوفيد هذا الشتاء حتى في ظل متوسط ??درجات الحرارة في الشتاء».

الأسعار

ارتفعت عقود برنت تسليم ديسمبر 0.8% إلى 86.22 دولاراً للبرميل في بورصة «إنتركونتيننتال» للعقود الآجلة في أوروبا. كما ارتفعت عقود ديسمبر لخام غرب تكساس الوسيط 0.9% إلى 84.53 دولاراً أميركياً للبرميل في بورصة نيويورك التجارية.

وفي وقت سابق، بلغ السعر 84.76 دولاراً، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2014.

