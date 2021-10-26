لإنجازها المبنى الفني بمصفاة ميناء عبدالله «البترول الوطنية» تنال شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة

مال وأعمال

حصلت شركة البترول الوطنية الكويتية على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS) في التصميم والبناء بمستوى أداء 3 نجوم، والتي تمنحها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD)، وذلك نظير إنجاز المبنى الفني بمصفاة ميناء عبدالله التابعة للشركة.

وبهذه المناسبة، أكد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والناطق الرسمي للشركة بالوكالة عبدالعزيز الدعيج أن «البترول الوطنية» حرصت على بناء هذا المشروع وفق تصميم يراعي أفضل ممارسات الاستدامة، وانطلاقاً من جهودها الساعية إلى تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.

وأوضح الدعيج أن المشروع يستفيد من «نظام إدارة المباني» الذي يخلق فرصاً متطورة لتعزيز كفاءة الطاقة والمرافق، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز كفاءة عمل المعدات والأنظمة في جميع أنحاء المبنى، وهو ما يساهم في الحفاظ على البيئة على أساس مستدام.

واحتفالاً بهذا الإنجاز، قدم مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير GORD د. يوسف الحر التهنئة لـ «البترول الوطنية» منوهاً إلى أن المنظمة وبوصفها هيئة مستقلة لاعتماد المباني الخضراء، تفخر بمنح شهادة الاستدامة الخاصة بالمبنى الفني لشركة البترول الوطنية الكويتية.

وأضاف أن مثل هذه المشاريع الجديدة تدفع حتماً نحو إعادة تعريف سوق العقار في الكويت، والذي يُظهر بالفعل رغبة متصاعدة لتطبيق ممارسات البناء المستدامة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة الكويت تبذل منذ سنوات جهودا مستمرة نحو التحوُّل الأخضر، حيث تلعب شركات رائدة مثل البترول الوطنية دوراً فاعلاً على طريق تحقيق هذا الهدف. يشار إلى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) مؤسسة قطرية غير ربحية مقرها واحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر، وتتضافر جهود هذه المنظمة مع الجهود العالمية لتلبية الاحتياجات المجتمعية الراهنة، مع عدم التفريط في حقوق الأجيال القادمة، كما تسعى عبر معاييرها وأنشطتها إلى الإسهام في التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص.

