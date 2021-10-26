يلين: لم نفقد السيطرة على التضخم

مال وأعمال

أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن اعتقادها أن حكومة بلادها لا تفقد السيطرة على التضخم. وقالت يلين في مقابلة تلفزيونية «لا أعتقد أننا على وشك فقدان السيطرة على التضخم بل إننا فقط نمر بفترة تضخم أعلى مما شهده الأمريكيون منذ وقت طويل ومن الواضح أن ذلك يشكل مصدر قلق لهم». وردا على سؤال حول الموعد المتوقع لتراجع التضخم إلى نطاق 2 بالمئة أجابت يلين «أتوقع أن يحدث ذلك العام المقبل» لافتة الى أن «معدلات التضخم الشهرية انخفضت بالفعل بشكل كبير عن المعدلات المرتفعة للغاية التي شهدناها في الربيع وأوائل الصيف». وأوضحت أنه «على أساس 12 شهرا سيظل معدل التضخم مرتفعا في العام المقبل بسبب ما حدث بالفعل لكني أتوقع تحسنا بحلول النصف الثاني من العام المقبل». وفيما يتعلق برفع سقف الديون شددت وزيرة الخزانة على «ضرورة رفع سقف الديون» معتبرة أنه من غير المعقول ببساطة أن تظهر الولايات المتحدة نفسها وكأنها غير راغبة في سداد الفواتير التي تكبدتها بالفعل.