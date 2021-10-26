فؤاد عبدالواحد طرح «صارت قديمة»

إضاءات

أغنية عاطفية جديدة أطلقها الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد تحت عنوان صارت قديمة، حاملة أسلوباً مغايراً في أسلوب الكلمات وفكرتها، والذي تعاون بها مع الشاعر العراقي آدم، وتعاون عبدالواحد مع الملحن العراقي أزهر حداد في تلحين الأغنية، وقام بعملية التوزيع والمكس والماسترنغ الفنان حسام كامل، وطرحها من خلال فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية وتصميماً جميلاً متناسقاً مع كلمات ولحن الأغنية، وذلك عبر قناته الرسمية في موقع اليوتيوب، تحت اشراف ومتابعة المنتج الاعلامي ناصر الجهوري. كما جرى توزيع وعرض أغنية صارت قديمة عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وعرضها عبر جميع المكتبات الموسيقية ومنصات عرض الأغنيات المصورة والصوتية.

