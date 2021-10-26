المطيري: «بيت الموسيقى» و«معرض الفنون» حاضنان للفن والفنانين

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تحت رعاية وحضور وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري افتتح بيت الموسيقى والمعرض الدائم للفنون التشكيلية في مقر متحف الفن الحديث وسط حضور كثيف ولافت من قبل الكثير من الفنانين الموسيقيين والتشكيليين وايضا حضر حفل الافتتاح عدد من قيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ومنهم الامين العام كامل العبدالجليل والامين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الانصاري والأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش والأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف د. تهاني العدواني وايضا كان في مقدم الحضور كل من الفنان القدير مصطفى احمد والاعلامي القدير نجم عبدالكريم والكاتبة ليلى العثمان والملحن انور عبدالله وآخرين وقدمت الحفل الكاتبة اسرار الانصاري .

وبعد افتتاح الستارة عن اللوحة التذكارية والجولة التي قام بها الوزير الى بيت الموسيقى والمعرض الدائم للفنون التشكيلية اكد في تصريح قائلا: ان الهدف من افتتاح بيت الموسيقى والمعرض الدائم للفنون التشكيلية المساهمة هو رفع الذائقة الفنية واضاءة الساحة الفنية بالانتاج الفني الإبداعي وابراز الطاقات البشرية في مجال الفنون.

واضاف: بيت الموسيقى والمعرض هما حاضنان للفن والفنانين ولرعاية المواهب وأحد الروافد الثقافية بالدولة التي تساهم بنشر الفنون وإبراز دورها في المجتمع من خلال حزمة مشاريع فنية تفاعلية مع الجمهور.

وذكر ان هذا المشروع يسعى لتطوير وتفعيل المشهد الثقافي من خلال مجالات الفنون المختلفة وليكون أحد الروافد العملية للفنانين لابراز ابداعاتهم وعطاءاتهم الفنية ولايجاد منصة فنية مستمرة وفاعلة تبرز الوجه الحضاري للحركة الفنية في الكويت.

وأكد ان هذه المبادرة الفنية جاءت ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وبتعليمات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بدعم الثقافة والفن والاداب في الكويت. واضاف ان هذا المبنى التاريخي العريق يحتضن مشاريع فنية لابراز الهوية الوطنية في مجالات الفنون الموسيقية والتشكيلية وليكون منصة للابداع الفني وتبيان دور رسالة الفن الإنسانية وتقديم ما هو أفضل للثقافة والفنون والتراث وتسخير الفن ليكون أداة فاعلة ولغة تخاطب حضارية مع الشعوب الاخرى لنعكس بذلك الوجه الحضاري المشرف لدور الفنان الكويتي في شتى مجالات الفنون الرفيعة والحفاظ على تراث الاغنية الشعبية الكويتية بمختلف ألوانها.

اما أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب كامل العبدالجليل فقال في كلمته: ان انطلاق العمل إلى تأسيس بيت الموسيقى جاء بمبادرة هادفة وقيمة من د. محمد الديهان المستشار بالمجلس الوطني، مبينا ان بيت الموسيقى سيتخذ من هذا الفناء وجزء من مبنى متحف الفن الحديث مقرا دائما له وافاد العبد الجليل بان المشروع يهدف الى المحافظة على التراث الغنائي وإحيائه بجهود الفرق الشعبية التي تقدم ألوان الفنون البرية والبحرية الثرية والأصيلة النابعة من عبق تاريخ تراثنا المجيد.

واضاف ان البيت سيقدم خدمات مميزة للباحثين وكبار الموسيقيين ورواد الغناء لتقديم محاضرات وإقامة ندوات متخصصة في مجال التثقيف والمعرفة بفنون علم الموسيقى والاغاني بمختلف الحانها وايقاعاتها ومقاماتها وورش عمل عن صناعة الآلات الموسيقية وكيفية اختيارها وصونها.

واكد ان المعرض الدائم للفنون التشكيلية سيوفر بيئة حاضنة وراعية ومهيئة لتقديم عروض الفنانين التشكيليين على السواء وإتاحة الفرص لهم على مدار العام لإظهار ما لديهم من طاقات وابداعات فنية تتاح بشكل دائم أمام الجمهور من متذوقي ودارسي الفن التشكيلي وهواته بمختلف مدارسه وأنواعه المعبر عن أفكار ورؤى ومشاعر فنانين ذوي ذوق رفيع وإنتاج اعتمد على السواعد الكويتية المعطاءة. وبعدها أُهدي راعي الحفل لوحة قدمها الفنان التشكيلي جاسم العمر وجرى تدشين كتاب منهج خليل كارادومان للد. بسام البلوشي كما جرى تقديم الحفل الموسيقي لفرقة الليوان بقيادة الفنان احمد العود والذي تضمن مقطوعة ناكتورن للمؤلف العالمي شوبان برؤية احمد العود وكانت هناك مشاركة غنائية ايضا والتي قام بها كل من دلال الدليمي وعبدالعزيز السباح وولاء الصراف وجاسم بن ثاني.

