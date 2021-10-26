الديهان: «بيت الموسيقى» يحقق التواصل بيننا وبين المجتمع

إضاءات

صرح د. محمد الديهان عضو اللجنة العليا لـ بيت الموسيقى قائلا: تشرفنا بافتتاح بيت الموسيقى بحضور ورعاية وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري خاصة ان المشروع بدأ من الصفر بدعم كامل ومطلق من الوزير وكذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون لهذه المبادرة وهي مبادرة تفاعلية مع المجتمع وهذا البيت يحقق ذلك التواصل بيننا وبين المجتمع من خلال الندوات والفعاليات وورش العمل المتنوعة والتي حرصنا على ان يكون هذا التنوع من خلال التعليم لفئة عمرية من الطلبة وهذا الامر يساعدنا على ان يكون هناك تواصل وايضا ان المجلس الوطني يعتمد على الثقافة الموسيقية والندوات التثقيفية والتي ترفع من رصيد المعلومات كفنانين وموسيقين.

واضاف ايضا: تناقل المعلومة امر مهم جدا ما بين الموسيقيين والفنانين فلذلك حرصنا على وجود ندوات ومحاضرات والتي ستكون موسمية وضمن مواعيد محددة جرى اختيارها والتي ستكون ضمن 3 أشهر ووضع تلك الفعاليات في الرزنامة الموسيقية.

وقال: بيت الموسيقى حاضن فعلي للفرق الغنائية الشعبية والفنانين وضمن الافتتاح كان هناك تدشين لكتاب متخصص في تعليم الة القانون وهو بعنوان منهج خليل كارادومان والذي الفها د. بسام البلوشي وهذا يؤكد ان هذه الروح تسمو على بيت الموسيقى، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هذا النجاح حليف هذا الكيان وان تكون هناك بيوت مماثلة لبيت الموسيقى في محافظات عدة في الكويت وكان الافتتاح محل اعجاب كثير من الناس الذين اطلعوا على اركان بيت الموسيقى ومنها ليوان الفنون الغنائية الشعبية والذي يحتوي على دار دخينة وايضا دار الفنون الشعبية وهناك ليوان الموسيقي والذي يحتوي على دور تعليمية تخص الشأن الموسيقي وايضا دار الكتاب وهذه مكونات بيت الموسيقى الذي ينطلق من خلاله الموسم التدريبي والندوات والاحتفالات التي ستكون مستمرة.

