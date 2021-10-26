بسنت صيام تبدأ تصوير «زومبي»

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بدأت الفنانة الشابة بسنت صيام في تصوير مشاهدها في فيلم «زومبى»، وتظهر في شخصية دكتورة تتورط خلال أحداث الفيلم مع علي ربيع وحمدي الميرغني، في شكل «لايت» كوميدي. «زومبي» يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مثل: علي ربيع، كريم عفيفي، حمدي الميرغني، محمد محمود، وبسنت صيام، وويزو، بجانب عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح. يذكر أن الفنانة بسنت صيام شاركت أخيراً في بطولة مسرحية «ليلتكم سعيدة» مع محمد علي رزق، مريم السكري، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبدالله، مخرج منفذ علا فهمي، العرض عن قصة مطربة الكورس لتشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال.

