كريم عبد العزيز يستعد لـ « البيت بيتي»

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يستعد الفنان كريم عبد العزيز لتصوير مسلسل جديد بعنوان «البيت بيتي»، حيث يبدأ تصويره بعد عودته من المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والذي تقام فعالياته حاليًا، على أن يعرض على إحدى المنصات خلال الفترة المقبل، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر وميرنا جميل وسامي مغاوري، وإخراج خالد مرعي. وانتهى كريم عبد العزيز أخيراً من تصوير فيلم جديد بعنوان «من أجل زيكو» تأليف وإخراج وإنتاج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته منة شلبي، كريم عبد العزيز، محمد محمود، محمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، ومحمد ثروت وآخرون. ويجسد كريم عبد العزيز دور سائق على سيارة نقل الموتي، ومتزوج من منة شلبي ولديه ابن منها.

