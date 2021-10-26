تركي آل الشيخ: «تشيللو» لن تقل جودته عن «هوليوود»

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أعلن رئيس هيئة الترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ عن تفاصيل أول فيلم سينمائي مستمد من روايته تشيللو مع انتهاء تصوير مشاهد الفيلم ونشر سلسلة تغريدات عبر تويتر، قال فيها: في أجواء سرية وعلى مدى سنتين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما من مخرجين ومنتجين وشركات انتهيت من تصوير آخر مشهد من فيلمي الاول تشيللو الذي استغرق الإعداد له شهوراً وجرى تصويره في 8 أسابيع جاء ذلك خلال استقباله عدداً من النجوم من الخليج والوطن العربي وفي مقدمهم الفنانة القديرة سعاد عبدالله والفنان القدير غسان مسعود والهام علي ومحمد الطويان وبشير غنيم وآخرون. وأضاف: 70 % من الفيلم جرى تصويره في المملكة بين الرياض وضرما والعلا

و30 % في اوروبا بشركة وطنية سعودية عمل في هذا الفيلم أكثر من 200 سعودي وتدربوا، وهذا واجب علينا في المساعدة في التصوير وتعلموا على أيدي أكبر المخرجين ومديري التصوير في المكياج والملابس والديكور. وتابع: الفيلم من إخراج مخرج أميركي كبير وانتاج رزام وبروديوسر أميركي كبير للاشراف.. ومدير تصوير ايطالي - اميركي عالمي وخبراء صوت وموسيقى واضاءة ومشاهد خطرة عالميين وشركة عالمية للغرافيكس والتلوين والترويج. واستدرك: لن تقل جودته (الفيلم) عن أكبر الافلام في هوليوود.. وسيطرح في 2022 ان شاء الله في السينما اولاً وبلاتفورم بعد ذلك.

ونشر صورًا لعددٍ من المشاركين في الفيلم، علق عليها: أما عن أبطال الفيلم فسأوضحهم قريباً بالتفصيل ولكن الابطال سعوديون وخليجيون وعرب وعالميون ومن ابطال الفيلم نجم حائز الاوسكار و60% من ابطال الفيلم سعوديون دعماً لصناعة السينما السعودية وسيدبلج لـ 7 لغات ويعرض إن شاء الله في سينمات العالم وبعدها المنصات. واختتم تغريداته قائلاً: أشكر كل من شارك في العمل من ابطال وشركة انتاج ومشرفين، اكتشفت ان عالم السينما ليس سهلاً اسأل الله التوفيق في تجربتي الاولى واتمنى ان يحوز رضاكم اجتهدت واتمنى النجاح وقريباً سأنشر تفاصيل أكثر.

