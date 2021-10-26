تفاصيل صادمة في مقتل مصوِّرة «راست»

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كشفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية تفاصيل جديدة عن الحادثة المفجعة التي أودت بحياة مصورة سينمائية أميركية خلال تصوير فيلم راست.

وكانت الشرطة الأميركية قد أعلنت أن الممثل أليك بالدوين أطلق أعيرة أثناء تصوير فيلم قرب مدينة سانتا بولاية كاليفورنيا في حادث أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم، هالينا هاتشينز (42 عاماً)، وإصابة المخرج جويل سوزا (48 عاماً)، بجروح.

وفي آخر التطورات، أوضحت شبكة «سي إن إن» أن هناك شكاوى قدمت ضد مساعد المخرج، ديف هولز، اتهمته بتجاهل إجراءات السلامة المعمول بها خلال تصوير مشاهد استخدمت فيها أسلحة أو كان فيها اندلاع الحرائق.

وقالت مصادر للشبكة إن هولز لديه تاريخ معروف وسوابق في الإهمال، إضافة للإساءة إلى بعض الموظفات والعاملات معه، فضلا عن شكاوى من لمساته غير المرغوبة لأجساد العاملين معه. وكانت التحقيقات كشفت في وقت سابق أن هولز هو من سلم الممثل الأميركي أليك بالدوين السلاح، الذي أطلق النار منه ليصيب المصورة السينمائية.

وذكرت ماغي غول الاختصاصية في تصنيع الأدوات المزيفة في عالم السينما أن هولز دأب باستمرار على إجراء اجتماعات أمن سلامة لطاقم العمل كإجراء شكلي فقط، إذ لم يكن يحذرهم خلالها من وتوافر أسلحة نارية خلال التصوير.

وأضافت في بيان أرسلته إلى الشبكة الإخبارية أن السبب الوحيد الذي أدى إلى معرفة طاقم العمل آنذاك بوجود أسلحة هو اشتراط مساعد اختصاصي الأسلحة ضرورة الإعلان عن توافر أسلحة بشكل يومي.

ولفتت إلى أن «الاختصاصي كان يعلن ذلك كلما تطلب المشهد استخدام سلاح، سواء كانت الذخيرة المستخدمة عبارة عن أعيرة مطاطية أو بلاستيكية، أو صوتية».

وتحدث بيان غول أيضًا حالة تعرض فيها فني ألعاب نارية مرخص له إلى حالة طبية طارئة في موقع التصوير ومع ذلك أرغمه هولز على مواصلة العمل.

وبشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي، نبهت غول إلى أن العاملين حذروها من هولز في أول يوم عمل لها.

وتابعت: اعتاد هولز على أن يلمس الآخرين بطريقة غير مرغوب فيها، وأن يضع يديه على أكتافهم وخصورهم، ورغم أن لمساته لم تكن مفرطة للغاية، فإن طاقم العمل من الجنسين كان يشعر بعدم الراحة جراء ذلك».

وأيّد أحد أعضاء طاقم العمل تصريحات غول، ولكنه طلب عدم ذكر اسمه خوفًا من تعرضه لإجراءات انتقامية.

وقال: «عقد هولز اجتماعات السلامة والأمن لمرات قليلة، وكانت تلك الاجتماعات قصيرة ولا يجيب فيها عن أي استفسارات، لدرجة أنني تساءلت في قرارة نفسي عن المغزى منها».

وذكرت «شبكة سي إن إن» أنها حاولت الوصول إلى هولز لاستبيان رده، ولكن لم تنجح في ذلك.

