«نجوم الفن والإعلام» يختتم فعاليته.. بحفل استثنائي

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تحت رعاية وحضور الشيخة انتصار البدر المحمد الصباح وبحضور رئيس اللجان التحكيم علي الريس ورئيس المهرجان جمال العدواني أقيم حفل مهرجان نجوم الفن والاعلام والذي اطلق عليه دورة كورونا 2020 حيث جرى تكريم 4 شخصيات بارزة جوائز الاوسكار الخليجي اضافة للفائزين في المسابقة الرمضانية لنجوم رمضان وتكريم الجهات المساهمة والداعمة للمهرجان. حيث اسفرت الجوائز على النحو التالي عن تكريم أربع شخصيات بارزة لتكريمهم بجائزة الأوسكار الخليجي لهذا العام وهم جائزة أوسكار الإبداع الأدبي للشاعر بدر بورسلي وجائزة أوسكار الإبداع التلفزيوني للنجم محمد جابر وجائزة أوسكار للعمل التطوعي والانساني النجم داود حسين وجائزة أوسكار الإبداع الفني للنجمة باسمة حمادة.

بينما منحت جوائز مسابقة رمضان في هذه الدورة والتي كانت علي النحو التالي أفضل مسلسل كوميدي «أل ديسمبر» للمنتج بندر السعيد وأفضل مخرج درامي للمخرج منير الزعبي لمسلسل «جنة هلي» وأفضل فنانة دور أول للنجمة هنادي الكندري عن مسلسل «كسر الظهر» وأفصل فنان دور ثان للنجم عبد العزيز النصار عن مسلسل «السجن» وأفضل برنامج رمضاني «صناديق العمل» للمخرج رمضان خسروه والمذيع عبد الرحمن الديين وتكريم خاص لكل من عبد العزيز المسلم ، وشهاب حاجية.

