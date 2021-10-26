السودان.. انقلاب عسكري يطيح بالحكومة و«السيادة»

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الخرطوم – الوكالات: أعلن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وإنهاء تكليف ولاة الولايات ووكلاء الوزراء. وخرج البرهان في بيان متلفز بالزي العسكري، وقال إنه تقرر تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة طريقة عملها، كما أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وأعلن البرهان تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية، وشدد على الالتزام باتفاق جوبا للسلام.

وأكد على مضي القوات المسلحة في الانتقال الديموقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية وقال إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة من كفاءات وطنية مستقلة تتولى إدارة شؤون البلاد، حتى يتم إجراء الانتخابات.

وذكر البرهان أن المرحلة الانتقالية قامت على أساس التراضي بين مكونات الشراكة المدنية والعسكرية، ولكن التراضي انقلب إلى صراع وانقسامات ما ينذر بخطر شديد، بحسب تعبيره. وقال إن هذه القرارت هي استجابة لنداء آلاف المحتشدين أمام القيادة العامة وأنها تأتي عن قناعة بأن شباب وأهل السودان يستحقون وطنا يسوده السلام والحرية والعدالة. ووعد برهان بإشراك الشباب والشابات من خلال برلمان ثوري يقف على تحقيق أهداف ثورته وختم خطابه بتوجيه الشكر لجيران السودان على دعمهم المستمر، ولشعب السودان، وللقوات النظامية على دورها في حفظ الأمن.

وكانت وزارة الإعلام قالت إن قوات عسكرية مشتركة اعتقلت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، واقتادته إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد للانقلاب. وذكرت الوزارة أن قوات عسكرية اعتقلت أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدداً من وزراء الحكومة الانتقالية، واقتادتهم إلى جهات غير معلومة. وأشارت وزارة الإعلام إلى أن قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت عددا من العاملين وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني في بث أغان وطنية، وهو ما يشير عادة الى أن حدثا سياسيا كبيرا يجري في البلاد. وانقطعت خدمة الإنترنت تماما في البلاد، فيما اصبحت الهواتف المحمولة تستقبل الاتصالات فقط ولا يمكن إجراء أي مكالمات من خلالها.

وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان، المدينتان المحاذيتان للعاصمة. كما دعت قوى وأحزاب سياسية الشعب السوداني بالنزول للشارع والتظاهر والإضراب. وطالب تجمع المهنيين السودانيين بـ الاستمرار في العصيان المدني والإضراب الكامل حتى هزيمة الانقلابيين.

وقالت وزارة الإعلام السودانية إن ما حدث في البلاد انقلاب عسكري متكامل الأركان وحثت على إطلاق سراح المعتقلين فورا. وأضاف الوزارة ندعو الجماهير لقطع الطريق على التحرك العسكري لقطع الطريق أمام التحول الديموقراطي وندعو الجميع لمواصلة المسيرة حتى إسقاط المحاولة الانقلابية. في غضون ذلك ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية في صفحتها على موقع فيسبوك وقوع 12 إصابة على الأقل في اشتباكات في السودان، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل. واتهمت وزارة الإعلام السودانية قوات عسكرية، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى مقر القيادة العامة للجيش ما أسفر عن وقوع إصابات وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك قوات عسكرية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري أمام القيادة العامة للجيش، وتوقع عدداً من المصابين . وأظهرت لقطات تلفزيونية ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجمع مئات من المواطنين حول مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، إذ قام بعضهم بإزالة الأسلاك الشائكة التي وُضعت على الطريق لمنعهم من التقدم.

وعبر آلاف المتظاهرين جسر أم درمان باتجاه الخرطوم لمؤازرة المتواجدين هناك من المحتجين على حملة الاعتقالات. كما اقتحم عدد من المحتجين شرق النيل جسر المنشية وتوجهوا نحو العاصمة. وكان متظاهرون قد توافدوا إلى شوارع الخرطوم وأقدموا على إحراق بعض الإطارات تنديداً بالاعتقالات التي تمت، كما أغلقوا عددا من الطرق.

