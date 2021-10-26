حمدوك يدعو للخروج إلى الشوارع «دفاعاً عن الثورة»

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الخرطوم– الوكالات: دعا مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي اعتقل فجر امس مع زوجته، وتم اقتيادهما إلى مكان مجهول، الشعب إلى التظاهر لاستعادة ثورته.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تمّ اختطاف رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزوجته فجر الاثنين..من مقر إقامتهما بالخرطوم وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية محمّلا القيادات العسكرية في الدولة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء وأسرته.

وكانت العاصمة السودانية قد شهدت، امس سلسلة اعتقالات، طالت عدة وزراء في الحكومة السودانية ومجلس السيادة.

بدوره، أكد آدم حريكة مدير مكتب رئيس الحكومة أنه زار منزل رئيس الحكومة صباحا، وعلم أنه اقتيد وزوجته إلى مكان مجهول. كما اعتبر أن هذا الانقلاب وقع على الرغم من الاتفاق الذي تم ليلا بين حمدوك ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.

كذلك أوضحت وزارة الإعلام في بيان على حسابها على فيسبوك لاحقا أن حمدوك اقتيد إلى مكان مجهول، بعد أن رفض الانصياع لمطالب الانقلاب، وفق تعبيرها ولفتت إلى أن رئيس الحكومة دعا السودانيين للنزول للشارع والتمسك بالسلمية، موضحة أنه وجه رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب فيها من كل المواطنين احتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.

ووصفت رئاسة الوزراء في السودان ما حدث بمثابة تمزيق للوثيقة الدستورية وانقلاب مكتمل على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة. وشدد البيان على أن على القيادات العسكرية في الدولة السودانية تحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة حمدوك وأسرته، كما تتحمل هذه القيادات التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التي اتخذتها. ووصف البيان حمدوك بالقائد الذي قدمته الثورة السودانية على رأس الجهاز التنفيذي لحكومة الثورة مؤكدة أنه من الأهون عليه أن يضحي بحياته، على أن يضحي بالثورة وبثقة الشعب السوداني في قدرته على الوصول بها إلى غاياتها. ودعا البيان الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية المعلومة والتي خبرها وجربها، لاستعادة ثورته من أي مختطف.

وأشار حريكة إلى أن المؤسسة العسكرية لا تريد أن تفي بالتزاماتها بتسليم السلطة وأكد أن المكون العسكري رفض الجلوس مع عدد من ممثلي الجانب المدني. في أن الأطراف المدنية كانت على استعداد للجلوس والتفاوض مع العسكريين. كما اعتبر أن الحكم العسكري إذا ما تم من شأنه زيادة معاناة البلاد والسودانيين كافة. وأكد أن فريقه لن يستكين لأي انقلاب عسكري أو أي حكم عسكري في البلاد، مضيفا أن أي بيان من الجيش في هذا الوقت سيكون كذبا وتلفيقا.

