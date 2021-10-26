موجة تنديد عالمية.. وواشنطن تهدد بقطع المساعدات

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عواصم – الوكالات: أثارت التطورات التي شهدها السودان امس قلقا ورفضا عالميين بعدما استيقظ العالم على خبر لانقلاب وسلسلة الاعتقالات التي طالت رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدك وعددا من الوزراء وقيادات من قوى إعلان الحرية والتغيير. وجاءت الأحداث بعد ساعات قليلة من إعلان مبعوث الولايات المتحدة للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، عن تفاؤله بوجود مخرج للأزمة الحالية في السودان، وذلك عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، في العاصمة الخرطوم.وسارعت الولايات المتحدة، صباح امس لإعلان رفضها القاطع لما وصفته استيلاء الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان وهددت بقطع المساعدات عنها في حال فرض أي تغييرات بالقوة.وقال فيلتمان، في تغريدة نقلها مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية.وأضاف هذا مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديموقراطية للشعب السوداني وغير مقبول بتاتا.وتابع فيلتمان كما قلنا مرارًا، فإن أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرض المساعدة الأميركية للخطر.من جهتها أعربت السفارة الأميركية لدى السودان عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة مشددة على إدانة الأعمال التي تقوض الانتقال الديموقراطي. وقالت السفارة على حسابها في تويتر تشعر سفارة الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة المدنية في السودان، وتدين الأعمال التي تقوض الانتقال الديموقراطي في السودان. وأضافت ندعو جميع الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي، والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة.

الى ذلك قال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان إن المنظمة الدولية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انقلاب في السودان ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي.

بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء التطورات في السودان، داعيا لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان. وأضاف: الاتحاد الأوروبي يدعو جميع المعنيين والشركاء الإقليميين لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. من جهتها أعربت جامعة الدول العربية أيضا عن بالغ قلقها إزاء الأحداث التي يشهدها السودان وقالت في بيان إن الجامعة العربية تعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان وتطالب جميع الأطراف بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019، واتفاق جوبا للسلام لعام 2020. كذلك اتخذت منظمة التعاون الإسلامي موقفا مماثلا من الأحداث التي يشهدها السودان، وأعربت في بيان عن قلقها إزاء تطورات الوضع هناك ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقات الفترة الانتقالية.

من جهته دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان إلى إطلاق سراح القادة السياسيين في السودان. وأضاف أنه يجب استئناف المحادثات بين الجيش والجناح المدني للحكومة الانتقالية.

