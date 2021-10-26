«تجمع المهنيين» يحذر من العودة لحكم التسلط

عربيات ودوليات

دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد المظاهرات ضد حكم الرئيس المخلوع عمر البشير كل المواطنين للنزول إلى الشارع والتظاهر رفضا للانقلاب العسكري. كما أشار في بيان إلى أن «الأنباء تتوارد عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة، ما يعني العودة لحكم التسلط وتقويض ما انتزعه الشعب عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر». ووجه نداء إلى «جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه». المهدي: الانقلاب مرفوض وسنقاومه أكدت وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي أن «أي انقلاب مرفوض وسنقاومه بكل الوسائل المدنية».وقالت في تصريحات لقناة «الحدث» امس إنها تتحدث بصفتها قيادية في حزب الأمة السوداني، وأطلقت نداء باسم الحزب، لافتة إلى أنها بمنزلها ولا تستبعد تعرضها للاعتقال. كما أوضحت أن «حزب الأمة تحاور مع كل الأطراف للخروج من الأزمة الحالية»، مشددة على أن «هناك قضايا حقيقية تستوجب الحوار للتوصل لحل بدون إساءات». وتابعت «لا نقبل بعمليات الإقصاء أو الإرهاب الفكري بين الأطراف في السودان»، مؤكدة أن «حزب الأمة يرفض أي انقلاب من أي جهة كانت». التعايشي: حماقة سياسية سأقاومها حتى آخر قطرة دم وصف محمد حسن التعايشي عضو مدني بمجلس السيادة السوداني ما يبدو أنه انقلاب عسكري في البلاد بأنه «حماقة سياسية»، مؤكدا أنه سيقاومها حتى آخر قطرة في دمه. وقال التعايشي على صفحته بموقع فيسبوك امس «الانقلاب على الفترة الانتقالية خيانة للشعب وللوثيقة الدستورية والانتقال السياسي». وأضاف عضو مجلس السيادة السوداني «هذه حماقة سياسية سوف أقاومها حتى آخر قطرة دم».