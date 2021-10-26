الحوار نجح.. ومجموعة الـ31 «باح»

آراء

الحوار الوطني الذي أجري خلال الفترة الماضية وبدأت نتائجه الايجابية تلوح في الأفق، هذا الحوار نجح ويبدو أن تحقيق أهدافه قد ركب سكة التنفيذ ومنها العفو السامي من سمو الأمير عن المهجرين ومن أدينوا بقضايا الرأي، وكان المشاركون بهذا الحوار على قدر المسؤولية وتحملوا من أجل الكويت وتمنكوا من اخراجها من عنق الزجاجة وإنهاء حالة «التوتر والقلق السياسي» التي عانينا منها في السنوات الماضية ما أثر في تحقيق الانجازات والتطور والتأخر عن دول الجوار في كل المجالات، كما أوقفت حالة التوتر هذه قطار التنمية أو أخرته بشكل كبير.

أنا على ثقة بأن قطار التنمية والتطوير وتحقيق طموحات المواطنين سينطلق بتوجيهات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وبتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، وستعبر الكويت وتلاحق دول الجوار في شتى المجالات. فالقضية الرياضية وضعت الآن على بداية الطريق الصحيح بدعم من القيادة السياسية ودعم حكومي ونيابي بوضع خطة ودراسة بعيدتي الأمد لايجاد حلول لقضايا الرياضة كالاحتراف الكلي والمنشآت والاستثمار في الاندية والاتحادات وكذلك التفرغ الرياضي. كل ذلك جرى بحثه أثناء الاجتماع النقاشي وسيستكمل خلال المراحل اللاحقة.

وإن شاء الله، فإن هذه الانطلاقة الجديدة لن يعيقها انتقاد النواب المشاركين بالحوار الوطني وخصوصا ما يخص العفو، حيث رأينا كثيرين، كل منهم يريد أن يفصِّل العفو على أهوائه وهذا غير ممكن في وجود دستور ولوائح ونظم وقوانين وبروتوكولات لا يجوز التخلي عنها.

النواب المشاركون بالحوار أعلنوا أنه لا يمكنهم التجاوز على الدستور ولا تقديم أي تنازلات ولا وجود لتحصين أحد فجميع الوزراء ورئيسهم تحت الرقابة والمساءلة.. واستغرب الهجوم من قبل بعض النواب على زملائهم.

الانجاز وتحقيق مطالب الشعب وطموحاته لا يمكنها أن تنجز إلا بالتعاون بين السلطتين، أما غير ذلك فهو مضيعة للوقت.

باختصار، الحوار نجح وهناك قضايا عدة ستناقش وسيكون مصيرها النجاح كما حدث للعفو، وأما كتلة الـ 31 نائبا فقد تفركشت والدليل ما شاهدناه وقرأناه من مواقف وبيانات سواء من بعض أعضائها أو من غيرهم في الأيام القليلة الماضية.

بالختام، أدعو الله تعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها وأن يزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.

